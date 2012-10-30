آغاز اجرای مرحله دوم طرح شبنم/ اجرای طرح شبنم به نفع خریداران است

سید حسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برچسب های طرح شبنم در واقع اصالت کالا را مشخص می کند که این امر به نفع مصرف کننده کالا است.
وی با بیان اینکه مرحله نخست این طرح در سال گذشته اجرا شده است، افزود: این طرح از سال قبل اجرا شد که در مرحله اول رایانه و تلفن همراه را در بر گرفت.
مرحله دوم طرح شبنم فراگیر و شامل کلیه کالاهای وارداتی است
وی یادآور شد: اجرای مرحله دوم این طرح فراگیر است و کلیه کالاهای وارداتی را در بر می گیرد و شامل انواع لوازم آرایشی بهداشتی، مکمل های غذایی بهداشتی، پوشاک و اسباب بازی ها و سایر کالاهای مصرفی است.
ضیایی با اشاره به اینکه عرضه کالا خارج از شبکه طرح شبنم با برخورد تعزیراتی مواجه می شود، تصریح کرد: تمامی واحدهای صنفی در سطح استان یزد از اول مهر تا پایان آبان برای شرکت در طرح و اخذ مجوز فروش کالای وارداتی خود فرصت دارند.
کلیه کالاهای فاقد برچسب شبنم قاچاق محسوب می شوند
وی عنوان کرد: اگر این کار انجام نشود و بعد از این تاریخ در بازرسی ها کالایی بدون برچسب طرح شبنم باشد، تمام اجناس موجود در واحد کسبی حکم کالای قاچاق را دارد.
رئیس مجمع صنفی یزد با بیان اینکه دستگاه های متولی نظارت و بازرسی با نظارت دقیق و برخورد مناسب در اجرای این طرح کمک رسانی می کنند، افزود: چنانچه بدون مجوز طرح شبنم اقدام به فروش کنند، جریمه نقدی و ضبط مال را در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح شبنم کاملا جدی است، عنوان کرد: پس از پایان فرصت مذکور هیچ گونه توجیهی برای عدم اقدام به اخذ مجوز پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.
لزوم همکاری مردم در اجرای طرح شبنم
ضیایی ادامه داد: برای تحقق اهداف طرح شبنم در تنظیم وضعیت عرضه و تقاضای بازار مصرف، همکاری مردم ضروری است.
وی همچنین به تشریح قانون نظام صنفی پرداخت و اظهار داشت: برابر ماده 62 این قانون هرگونه حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالاهای قاچاق توسط واحدهای صنفی متخلف رسیدگی و برابر مقررات با جریمه نقدی مواجه و نسبت به پلمپ واحد مذکور اقدام می شود.
طرح شبنم، رهگیر کالای وارداتی است
ضیایی با اشاره به ماهیت اجرای طرح شبنم که به منظور رهگیری کالاهای وارداتی صورت گرفته است، تصریح کرد: کالاهایی که مشمول اجرای این طرح هستند، به طریق قانونی وارد کشور می شوند.
وی عنوان کرد: اطلاع رسانی و شفاف سازی در بحث اجرای طرح شبنم برای مردم و مجامع صنفی ضروری است و رسانه ها نقش خطیری در این راستا به عهده دارند.
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