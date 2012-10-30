آغاز اجرای مرحله دوم طرح شبنم/ اجرای طرح شبنم به نفع خریداران است

سید حسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برچسب های طرح شبنم در واقع اصالت کالا را مشخص می کند که این امر به نفع مصرف کننده کالا است .

وی با بیان اینکه مرحله نخست این طرح در سال گذشته اجرا شده است، افزود: این طرح از سال قبل اجرا شد که در مرحله اول رایانه و تلفن همراه را در بر گرفت .

مرحله دوم طرح شبنم فراگیر و شامل کلیه کالاهای وارداتی است

وی یادآور شد: اجرای مرحله دوم این طرح فراگیر است و کلیه کالاهای وارداتی را در بر می گیرد و شامل انواع لوازم آرایشی بهداشتی، مکمل های غذایی بهداشتی، پوشاک و اسباب بازی ها و سایر کالاهای مصرفی است .

ضیایی با اشاره به اینکه عرضه کالا خارج از شبکه طرح شبنم با برخورد تعزیراتی مواجه می شود، تصریح کرد: تمامی واحدهای صنفی در سطح استان یزد از اول مهر تا پایان آبان برای شرکت در طرح و اخذ مجوز فروش کالای وارداتی خود فرصت دارند .

کلیه کالاهای فاقد برچسب شبنم قاچاق محسوب می شوند

وی عنوان کرد: اگر این کار انجام نشود و بعد از این تاریخ در بازرسی ها کالایی بدون برچسب طرح شبنم باشد، تمام اجناس موجود در واحد کسبی حکم کالای قاچاق را دارد .

رئیس مجمع صنفی یزد با بیان اینکه دستگاه های متولی نظارت و بازرسی با نظارت دقیق و برخورد مناسب در اجرای این طرح کمک رسانی می کنند، افزود: چنانچه بدون مجوز طرح شبنم اقدام به فروش کنند، جریمه نقدی و ضبط مال را در پی خواهد داشت .

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح شبنم کاملا جدی است، عنوان کرد: پس از پایان فرصت مذکور هیچ گونه توجیهی برای عدم اقدام به اخذ مجوز پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد .

لزوم همکاری مردم در اجرای طرح شبنم

ضیایی ادامه داد: برای تحقق اهداف طرح شبنم در تنظیم وضعیت عرضه و تقاضای بازار مصرف، همکاری مردم ضروری است .

وی همچنین به تشریح قانون نظام صنفی پرداخت و اظهار داشت: برابر ماده 62 این قانون هرگونه حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالاهای قاچاق توسط واحدهای صنفی متخلف رسیدگی و برابر مقررات با جریمه نقدی مواجه و نسبت به پلمپ واحد مذکور اقدام می شود .

طرح شبنم، رهگیر کالای وارداتی است

ضیایی با اشاره به ماهیت اجرای طرح شبنم که به منظور رهگیری کالاهای وارداتی صورت گرفته است، تصریح کرد: کالاهایی که مشمول اجرای این طرح هستند، به طریق قانونی وارد کشور می شوند .