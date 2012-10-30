کشف شباهت های مغزی کوسه با انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه وسترن استرالیا دریافته اند کوسه ها و دیگر ماهی های غضروفی سیستم های سنجنده قوی و مغزهای نسبتا بزرگی دارند.

نتایج این تحقیقات درنشریه مغز، رفتار و تکامل منتشر شده است.

دانش پژوهان در مطالعات خود بر روی کوسه ها و دیگر ماهی های غضروفی مانند اشعه ماهی و اره ماهی متمرکز شده اند.

"کارا یوپاک" از موسسه اقیانوس شناسی دانشگاه وسترن استرالیا گفت: مطالعات حاکی از آن است که شباهت های انسان با کوسه ها از آن چه که پیش از این تصور می شد بیشتر است.

به گفته وی کوسه ها و ماهی هایی مانند آن جزو اولین مهره داران آرواره دار هستند.

در یکی از مطالعات نشان داده شد، منطقه ای از مغز کوسه های سفید بزرگ که ورودی بصری را دریافت می کند بسیار بزرگ است و این امر حاکی از اهمیت بسیار بالای دید در این ماهی ها است.

این اطلاعات می تواند به دانشمندان کمک کند سیستم بصری این ماهی ها هدف قرار داده و بتوانند آنها را از انسان دور کنند.

تحقیق دیگری نیز نشان می دهد مخچه که موتور حرکت را کنترل می کند، یکی از نخستین مناطق مغز در کوسه ها است که پیشرفت های تکاملی مهمی داشته و می تواند به شناخت جنبه های عملکرد عصبی در مهره دارانی مانند انسان منجر شود.