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۹ آبان ۱۳۹۱، ۸:۵۴

به منظور بیابان زدایی/

20 نوبت آبیاری کشتهای سنواتی در گودگوار بافق در حال انجام است

20 نوبت آبیاری کشتهای سنواتی در گودگوار بافق در حال انجام است

بافق - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی بافق از اجرا و انجام 20 نوبت آبیاری سنواتی در منطقه گودگوار بافق به منظور بیابان زدایی خبر داد.

محمد خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آبیاری 524 هکتار از اراضی نهالکاری شده در منطقه گودگوار این شهرستان در 20 نوبت خبر داد.

وی بیان داشت: عملیات آبیاری کشت سال 90 و کشت های سنواتی در 16 نوبت از بهمن ماه سال 1390 آغاز شده و در نیمه شهریور ماه به پایان رسید.

خسروانی همچنین از چهار نوبت دیگر آبیاری کشت های سنواتی خبر داد و افزود: چهار نوبت دیگر آبیاری کشت های سنواتی در سطح 460 هکتار از نیمه شهریور ماه به مدت سه ماه اجرا می شود.

وی یادآور شد: عملیات بیابان زدایی و تثبیت شن های روان در منطقه گودگوار از سال 1387 به وسعت 2751 هکتار با کاشت گونه های سیاه تاغ، اسکمبیل و بره تاغ آغاز شده و به مدت هشت سال ادامه دارد.

کد مطلب 1731757

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