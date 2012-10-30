عروس زاگرس سپید پوش شد/ برکت "دنا" برای جنوبیها

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بارندگی های روز گذشته، مردم شهرهای یاسوج و سی سخت پس از ماهها کوه دنا را سفیدپوش دیدند.

کهنسالان این دیار سپیدی دنا را نشانه ای از بهار و تابستانی پرآب و پر برکت می دانند.

این کوه پرصلابت که مظهر پاکی است، همیشه در پاییز جامه سپید بر تن می کند و گاهی تا پاییز سال بعد تکه ای از این رخت سفید را با خود به یادگار می گذارد.

اکنون دنا دامن سفیدش را بر کوهها و کوهپایه های خود پهن کرده تا چشمه ها بجوشند و رودها بخروشند و دشتهای تشنه جنوب را سیراب کنند و تکه نانی بر سر سفره مردمان جنوب بگذارند.

کوهی که سر چشمه بسیاری از رودخانه های پر آب جنوب ایران است وبه عنوان ذخیره گاه منابع آب، نقش مهمی در زندگی مردم جنوب کشور دارد. رودخانه هایی همچون بشار، خرسان، کارون، مارون، زهره و ... ریشه در دل این کوه ها دارند.

اکنون "فاش مستان"، "بیژن دو و سه"، "قزل قله"، "برج آسمانی"، "حوض دال" و ... که دل آسمان را شکافته و دست زمین را به خورشید رسانده اند حریری سفید بر چهره کشیده اند.

دنا" با 80 کیلومتر طول، طولانی ترین بخش رشته کوه زاگرس محسوب می شود که کوهنوردان مشهور جهان آن را "آلپ" ایران نامیده اند.

اختلاف ارتفاع بلندترین و پست ترین ناحیه دنا حدود سه هزار متر است که این سبب ایجاد تنوع زیستی و اکوسیستمی بی نظیر در این منطقه شده است.

این کوه دارای 47 قله با ارتفاع بیش از چهار هزار متر از سطح دریا بوده و از تنوع زیستی بالا و باارزشی برخوردار است.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر گفت: تعداد یک هزار و 201 گونه گیاهی در منطقه حفاظت شده " دنا " وجود دارد که از این تعداد 46 گونه آندومیک و مختص به دنا است.

عطا پورشیرزاد افزود: منطقه حفاظت شده دنا دارای155 گونه جانوری پرنده، 24 گونه جانوری پستاندار، 20 گونه آبزی و 39 خزنده است.

وی عنوان کرد: منطقه حفاظت شده دنا همچنین دارای پتانسیلهای بی شمار ورزشی، تفریحی، گردشگری، آموزشی و تحقیقاتی است که می تواند سهم بسزایی در رونق اقتصادی منطقه و کشور داشته باشد.

پورشیرزاد تصریح کرد: ذخیره گاه زیست کره دنا که یکی از نقاط با ارزش از منظر غنای زیستی در جهان محسوب می شود با مساحتی بالغ بر 255 هزار و 537 هکتار در سال 1389 از سوی برنامه انسان و کره مسکون یونسکو به عضویت شبکه بین المللی ذخیره گاههای زیستکره جهان در آمد.

این ذخیره گاه یکی از مهمترین کانونهای تنوع زیستی ایران در منطقه زاگرس محسوب می شود که حدود 15.6 درصد از کل تنوع گونه های گیاهی ایران را درخود جای داده است.