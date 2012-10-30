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۹ آبان ۱۳۹۱، ۹:۱۹

کرمی اعلام کرد:

غدیر در آمل صحنه سازی می شود

غدیر در آمل صحنه سازی می شود

آمل - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی سپاه ناحیه آمل از صحنه سازی واقعه تاریخی غدیرخم همزمان با سالروز عید بزرگ مسلمانان جهان در آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم (ع ) این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مراسم معنوی برای دومین سال متوالی، شنبه سیزدهم آبان ماه از ساعت 10 صبح در آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم (ع ) و با حضور پرشور مردم ولایتمدار آمل برگزار می شود.

وی افزود: در اجرای این اقدام مهم فرهنگی و دینی از نظر کارشناسانه علما و محققان استفاده شده تا واقعه تاریخی غدیر برای نسل جوان جامعه بهتر تبیین و تفهیم شود.

جانشین فرماندهی سپاه ناحیه آمل با اشاره به اینکه بازسازی واقعه غدیر خم به منظور شناساندن بیشتر مذهب شیعه به مردم است افزود: ترویج و الگو سازی فرهنگ غدیر و ولایت برای کشور و نسل جوان از اهداف مهم این اقدام است.

کرمی با بیان اینکه از آمل به عنوان نخستین پایتخت علویان در مازندران یاد می شود و پناهگاه امامزادگان معصوم (ع) بوده است، اضافه کرد: این نشان از آن دارد که مردم آمل نسبت به اهل بیت (ع)  ارادت خالصانه و قلبی دارند و پیرو ولایت و رهبری هستند.

وی ادامه داد: مستند سازی واقعه تاریخی غدیر در آمل، با همکاری سپاه ناحیه و مدیریت آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم (ع ) آمل بازسازی و به تصویر کشیده خواهد شد.

جانشین فرماندهی سپاه آمل در خصوص برنامه های هفته ولایت در سطح پایگاههای مقاومت این شهرستان اشاره کرد و یادآورشد: مراسم تجلیل از سادات در حسینیه سپاه، خطبه خوانی غدیرخم، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری توسط کانون بسیج هنرمندان شهرستان و جشن باشکوه غدیر در سطح همه پایگاههای مقاومت برگزار می شود.

کد مطلب 1731759

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