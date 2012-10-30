غدیر در آمل صحنه سازی می شود

سرهنگ محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مراسم معنوی برای دومین سال متوالی، شنبه سیزدهم آبان ماه از ساعت 10 صبح در آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم (ع ) و با حضور پرشور مردم ولایتمدار آمل برگزار می شود.



وی افزود: در اجرای این اقدام مهم فرهنگی و دینی از نظر کارشناسانه علما و محققان استفاده شده تا واقعه تاریخی غدیر برای نسل جوان جامعه بهتر تبیین و تفهیم شود.



جانشین فرماندهی سپاه ناحیه آمل با اشاره به اینکه بازسازی واقعه غدیر خم به منظور شناساندن بیشتر مذهب شیعه به مردم است افزود: ترویج و الگو سازی فرهنگ غدیر و ولایت برای کشور و نسل جوان از اهداف مهم این اقدام است.



کرمی با بیان اینکه از آمل به عنوان نخستین پایتخت علویان در مازندران یاد می شود و پناهگاه امامزادگان معصوم (ع) بوده است، اضافه کرد: این نشان از آن دارد که مردم آمل نسبت به اهل بیت (ع) ارادت خالصانه و قلبی دارند و پیرو ولایت و رهبری هستند.



وی ادامه داد: مستند سازی واقعه تاریخی غدیر در آمل، با همکاری سپاه ناحیه و مدیریت آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم (ع ) آمل بازسازی و به تصویر کشیده خواهد شد.



جانشین فرماندهی سپاه آمل در خصوص برنامه های هفته ولایت در سطح پایگاههای مقاومت این شهرستان اشاره کرد و یادآورشد: مراسم تجلیل از سادات در حسینیه سپاه، خطبه خوانی غدیرخم، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری توسط کانون بسیج هنرمندان شهرستان و جشن باشکوه غدیر در سطح همه پایگاههای مقاومت برگزار می شود.