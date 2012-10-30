  1. استانها
  2. مازندران
۹ آبان ۱۳۹۱، ۷:۴۲

مختاباد به نفع سیلزدگان بهشهر می خواند

مختاباد به نفع سیلزدگان بهشهر می خواند

ساری - خبرگزاری مهر: عبدالحسین مختاباد، خواننده شهیر مازنی به نفع سیلزدگان بهشهر، نغمه سرایی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مختاباد، خواننده پیشکسوت کشور در کنسرت موسیقی رودکی تحت عنوان سایه دوست برای سیلزدگان بهشهر در هجدهم و نوزدهم آبانماه در ساری اجرا دارد.

این کنسرت با همت و حمایت شهرداری ساری ‌و به نفع سیلزدگان بهشهر در سالن سید رسول حسینی اجرا می‌‌شود.

گروه رودکی به سرپرستی محسن حسینی آهنگساز و نوازنده سنتور اجرا می‌شود.

خبر دیگر اینکه به مناسبت جشن غدیر خم، عبدالحسین مختاباد  خواننده مشهور ساروی، در دیار علویان مدح علی(ع) می‌خواند. این برنامه پنجشنبه یازدهم آبانماه در امامزاده یحیی ساری برگزار می شود.

عبدالحسین مختاباد در این مراسم قرار است مدح حضرت علی(ع) را اجرا کند.

مختاباد اهل روستای امره شهرستان ساری است.

کد مطلب 1731767

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها