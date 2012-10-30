مختاباد به نفع سیلزدگان بهشهر می خواند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مختاباد، خواننده پیشکسوت کشور در کنسرت موسیقی رودکی تحت عنوان سایه دوست برای سیلزدگان بهشهر در هجدهم و نوزدهم آبانماه در ساری اجرا دارد.

این کنسرت با همت و حمایت شهرداری ساری ‌و به نفع سیلزدگان بهشهر در سالن سید رسول حسینی اجرا می‌‌شود.



گروه رودکی به سرپرستی محسن حسینی آهنگساز و نوازنده سنتور اجرا می‌شود.

خبر دیگر اینکه به مناسبت جشن غدیر خم، عبدالحسین مختاباد خواننده مشهور ساروی، در دیار علویان مدح علی(ع) می‌خواند. این برنامه پنجشنبه یازدهم آبانماه در امامزاده یحیی ساری برگزار می شود.



عبدالحسین مختاباد در این مراسم قرار است مدح حضرت علی(ع) را اجرا کند.



مختاباد اهل روستای امره شهرستان ساری است.