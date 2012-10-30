به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی در دیدار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان، اعضای شورای هیئت‌های مذهبی و کانون شاعران و مداحان استان با قدردانی از تلاش سازمان تبلیغات اسلامی در ساماندهی هیئت‌های مذهبی اظهار داشت: این اقدامات بسیار ارزشمند است، چراکه هر زمانی خدمتگزاران جامعه در کسوت مقدس روحانیت با هیئت‌های مذهبی، مداحان و شاعران آئینی هماهنگی خوبی داشتند، نتایج ارزنده‌ای برای نظام اسلامی داشته و هر زمانی به این مهم توجهی نشده بود نابسامانی‌هایی وجود داشته است.



وی بر لزوم حفظ سنت‌های اصیل عزاداری و برطرف کردن آسیب‌ها و خرافات مذهبی از ساحت مقدس عزاداری سیدالشهدا(ع) تاکید کرد و گفت: باید ابتدا سنت‌های عزاداری، نوحه خوانی و مداحی را به خوبی شناخت و در مرحله بعد آنها را پالایش کرد تا سنت‌هایی که موجب تقویت شریعت اسلامی و اسلام و تفکر شیعه می‌شود مورد حمایت قرار گیرد و آسیب‌های احتمالی برطرف شود.



حجت‌الاسلام سعیدی با بیان اینکه باید با سنت‌های عزاداری تا جایی که انجام آن مجاز است برخورد نشود، تصریح کرد: چتر حمایت معنوی و عاطفی باید در محافل مذهبی برای همه قشرهای جامعه به ویژه نسل جوان وجود داشته باشد.



امام جمعه قم اراده جمعی در ساماندهی هیئت‌های مذهبی را امری مهم دانست و افزود: از زمانی که هیئت‌های مذهبی در پیکره جامعه شکل گرفتند، بسیاری از مراسم مذهبی دیگر احیا شد، بنابراین باید جمعی از کارشناسان خبره، تمامی سنت‌های عزاداری را مورد بررسی و پالایش قرار دهند تا روز به روز شاهد گسترش فرهنگ حسینی در جامعه باشیم.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) آمادگی کامل این آستانه مقدسه را برای حمایت از برنامه‌های هیئت‌های مذهبی در ماه محرم اعلام کرد.



حجت‌الاسلام سعیدی در مورد پیشنهاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم مبنی بر اجتماع عظیم هیئت‌های مذهبی در یکی از روزهای دهه نخست ماه محرم اظهار کرد: روز هشتم که منتسب به حضرت علی اکبر(ع) است فرصت خوبی برای اجتماع جوانان عاشورایی است و می‌توان از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای انعکاس بین‌المللی و ملی این اجتماع استفاده کرد.

