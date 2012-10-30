اعتراض استاندار کربلا به عدم رعایت عرف دیپلماتیک در قم/ نبود مترجم مسلط

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از استقرار هیئت عراقی در سالن جلسات قرآن که به صورت ضبط شده بود، پخش و بعد از آن نیز سرود جمهوری اسلامی پخش شد اما در ادامه خبری از سرود کشور عراق نشد که این امر با اعتراض شدید استاندار کربلا مواجه شد.



آمال الدین مجید الهر در ابتدای سخنرانی خود گفت که عرف دیپلماتیک رعایت نشده و می‌بایست سرود کشور عراق نیز پخش می‌شد.



وی که از این اقدام به شدت ناراحت شده بود اعلام کرد بنده باید این جلسه را ترک کنم اما بد از آن بلافاصله مسئولانی که از اتاق بازرگانی و استانداری قم در جلسه حاضر بودند این خطای ناخواسته را پذیرفته و یکی از دلایل غفلت در این مورد را عدم ارتباطات نچندان گسترده دو کشور در این سطح عنوان کردند و ابراز امیدواری کردند با تقویت روابط متقابل این گونه مسائل نیز در نشست‌های بعدی تکرار نخواهد شد.



نبود مترجم مسلط



نکته جالب توجه در این نشست نبود مترجم مسلط به عربی و فارسی بود که به علت ترجمه ضعیف، دو بار مترجم تغییر کرد اما با این حال مترجم دوم نیز شرایطی بهتر از مترجم اول نداشت و در بیان آمار عددی و حتی جملات ساده بارها به مشکل بر می‌خورد و به همین دلیل چندین بار جلسه متوقف شد.



انتقاد از سرمایه‌گذاران ایرانی



استاندار کربلا نیز در سخنان خود از سرمایه گذاران ایرانی انتقاد کرد و گفت: ما تمایل داریم که ایرانی‌ها بیش از سایر کشورها همانند ترکیه و قطر در عراق حضور داشته باشند اما به رغم اینکه زمینه برای سرمایه گذاری و مشارکت فعالان اقتصادی ایرانی در عراق فراهم است اما اینگونه نیست.



این اظهارات استاندار کربلا و نیز سخنرانی نصیب جاسم خظایی، معاون شورای استان کربلا، که به این مسئله تاکید داشت که عدم استفاده از بازار عراق برای سرمایه گذاری، ضعف ایرانی‌ها است باعث شد تا یکی از حاضرین در سخنانی که ترجمه هم نشد به این مسئله اعتراض کند.



وی عنوان کرد: عراقی ها 8 ماه است که از دست سربازان آمریکایی رهایی یافته‌اند که در طی این مدت بارها پروژه‌هایی برای سرمایه گذاری به استانداری کربلا پیشنهاد که جواب مثبتی دریافت نشد و کمرنگ بودن حضور فعالان اقتصادی ایران در عراق به علت عدم همکاری مسئولان عراقی است.



برخی مسئولان عراقی و به خصوص استاندار کربلا که ظاهرا به طور کامل به زبان فارسی مسلط بودند در پاسخ به این اعتراض عنوان کردند ایرانی‌ها در خصوص سرمایه گذاری سماجت و پشتکار و روحیه پیگیری را ندارند.



فعالیت 1600 شرکت ترکیه‌ای در کربلا



وی ادامه داد: بیش از هزار و 600 شرکت از کشور ترکیه با وجود همین مشکلاتی که در کربلا است در حال فعالیت هستند و برخی از شرکت‌های دیگر نیز از کشورهایی همانند امارات که ما تمایلی به همکاری با آنها نداریم برای سرمایه گذاری مجدانه پیگیری می کنند.



در این جلسه ابوالفضل حجازی، نایب رئیس سندیکای تولید کنندگان موتورسیکلت ایران، اعلام کرد تولید کنندگان موتور سیکلت در قم آمادگی دارند تا نخستین کارخانه موتورسیکلت در کربلا را احداث کنند و مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان نیز اعلام آمادگی کرد تجربیات خود را در بخش مسکن در اختیار کشور عراق و به خصوص شهر کربلا قرار دهند.

