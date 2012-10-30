مشارکت ترکیه در همایش پزشکی حج ایران/ توسعه دیپلماسی حج برای اتحاد مسلمانان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر با محمت گورمز رئیس سازمان دیانت و رئیس بعثه حج ترکیه درباره آخرین وضعیت تغییر و تحولات جهان اسلام بحث و تبادل نظر کرد.

سرپرست حجاج ایرانی در این نشست مشترک با اشاره به علاقه مشترک همه مسلمانان جهان از جمله مردم ترکیه به اسلام و قرآن کریم، گفت: مردم ترکیه از دیرباز اعتقادات مذهبی عمیق داشتند و همین موضوع یکی از عوامل افزایش ارتباطات دو کشور ایران و ترکیه بوده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اعلام اینکه این ارتباطات در حوزه حج مشهود است، تصریح کرد: نمایندگان ترکیه، مشارکتی فعال در همایش بین المللی پزشکی حج داشتند و در این همایش حدود 3000 پزشک شرکت کردند و بیش از 200 مقاله معتبر ارائه شد که نشان می دهد کشورهای اسلامی به دنبال افزایش همکاری در حوزه حج هستند.

این عضو شورای عالی حج افزود: همواره سعی شده که در حوزه حج با ترکیه ارتباطات و هماهنگی‌ها را افزایش دهیم، این گونه ارتباطات می تواند زمینه اتحاد بیشتر مسلمانان را فراهم کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در ایام حج باید فکری برای معضلات جهان اسلام داشته باشیم و اجازه ندهیم کسی جرات هتاکی به اعتقاداتمان را پیدا کند، تصریح کرد: چند روز پیش در همایش تقریب مذاهب اسلامی، شاهد بودیم که چگونه شیعیان و اهل سنت کنار هم نشسته بودند و یکدیگر را تکریم می کردند، این صحنه های زیبا واقعا در ذهن ماندگار است.



محمت گورمز رئیس سازمان دیانت کشور ترکیه ضمن خوشآمد گویی به حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر بر ضرورت تقویت ارتباطات ایران و ترکیه در حوزه حج تاکید کرد.