آمادگی ایران برای صدور خدمات حج به اندونزی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر با سوریا دارما وزیر امور دینی اندونزی درباره آخرین وضعیت تغییر و تحولات جهان اسلام در مکه مکرمه بحث و تبادل نظر کرد.

سرپرست حجاج ایرانی در سرزمین وحی با اشاره به تجربیات گسترده جمهوری اسلامی ایران در امور حج، گفت: سال گذشته حدود 100 هزار زائر ایرانی در ایام حج و بیش از 750 هزار عمره گزار به سرزمین وحی مشرف شده‌اند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با تاکید بر اینکه با توجه به سابقه حضور فعال ایران در مراسم حج، تجربه های بسیاری در اختیار داریم که می توانیم این تجارب را در اختیار اندونزی قرار دهیم، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که با انتقال این تجربه‌ها، می توانیم شرایط برگزاری حج را بهتر کنیم.

به گفته این مقام مسئول، ایران هم اکنون چند آشپزخانه متمرکز و مکانیزه در مکه و مدینه دارد و تمامی امور درمانی زائرانش در بیمارستان‌های ایرانی انجام می گیرد.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به توهین به مقدسات مسلمانان به اسم آزادی بیان، یادآور شد: با توجه به تغییراتی که در جهان اسلام رخ داده، اشتیاق مسلمانان برای شرکت در حج بیشتر می شود.

این عضو شورای عالی حج گفت: کشورهای اسلامی می توانند با گسترش روابط، شرایط برگزاری حج را آسان تر کنند. در شرایطی فعلی ضروری است که تمام مسلمانان جهان ارتباطی مستحکم با یکدیگر داشته باشند تا دشمنان مشترک نتوانند به اهداف خود دست یابند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، خاطرنشان کرد: اگر کشورهای اسلامی متحد باشند، می توان برای معضلات جهان اسلام چاره اندیشی کرد.