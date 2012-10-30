به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر با شیخ خالد رئیس بعثه تانزانیا درباره آخرین وضعیت تغییر و تحولات جهان اسلام در مکه مکرمه بحث و تبادل نظر کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در این نشست مشترک با تاکید بر اجرایی شدن مسائلی که در ملاقات‌های قبلی مطرح و تایید شده است، گفت: امروز جهان اسلام شاهد مشکلات بسیاری است و ضرورت دارد که وعده های گذشته هر چه سریعتر اجرایی و محقق شود.

سرپرست حجاج ایرانی در سرزمین وحی با اعلام اینکه قاره آفریقا ظرفیت های بزرگی دارد و ایران توجه ویژه‌ای به کشورهای آفریقایی دارد، تصریح کرد: دشمنان امروز با تمام توان در پی تخریب چهره اسلام هستند.

به گفته این مقام مسئول پس از چاپ کاریکاتورهای موهن از پیامبر اکرم، سال گذشته شاهد بودیم که در آمریکا یک کشیش مزدور، اقدام به قرآن سوزی کرد و اخیرا نیز فیلم موهن به پیامبر اعظم(ص) و زوجات ایشان ساخته شد.

وی با یادآوری اینکه کشورهای اسلامی باید با هم فکری برای این مسائل چاره اندیشی کنند، خواستار همکاری بیشتر این دو کشور اسلامی شد.

شیخ خالد رئیس بعثه تانزانیا هم با اشاره به روابط عمیق ایران و تانزانیا تبیین کرد: برخی از ساکنان جزیره زنگبار ریشه و تبار شیرازی دارند.

این مقام تانزائیایی، تاکید کرد: در کل، حدود 60 درصد مردم تانزانیا مسلمان هستند و تعدادشان به بیش از 27 میلیون نفر می رسد، قطعا با مشارکت هم می توانیم فکری به حال معضلات اصلی جهان اسلام کنیم.