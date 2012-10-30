عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان

- حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه که بعنوان فرستاده جمهوری اسلامی ایران و به دعوت دولت جمهوری بروندی در کنفرانس شرکای توسعه ای این کشور در مقر اروپای سازمان ملل متحد در ژنو شرکت نموده است، طی سخنرانی در این کنفرانس دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با توسعه و امنیت در این کشور و کل آفریقا تبیین نمود.

- شیمون پرز، ‌رییس رژیم صهونیستی و مارتین دمپسی ‌رئیس ستاد ارتش آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران، ‌تقویت روابط استراتژیک دو طرف و تحولات منطقه خاورمیانه ‌‌گفتگو کردند.

عراقچی: تحریمها و اقدام نظامی علیه ایران بی فایده است

سفیر قبرس در تهران: نیکوزیا تلاش می کند تا در بهبود روابط تهران - بروکسل مؤثر باشد

خاورمیانه

- تظاهرات هزاران مخالف در ترکیه علیه سیاست های دولت رجب طیب اردوغان

- پاکستان از آمریکا خواست تا به حمله با اسیتفاه از هواپیماهای بدون سرنشین پایان دهد

- در گزارشی ادعا شد: شورشیان سوریه با پرداخت پول به ماموران دولتی از دولت بشار اسد تسلیحات خریداری می کنند

آمریکای شمالی

- در نتیجه رانش زمین در نیوجرسی و توفان سندی 11 نفر در این ایالت کشته شدند

- توفان سندی در آمریکا موجب قطع برق 700 هزار نفر در آریکا شده اسن

روسیه و کشورهای اقماری

- حزب حاکم در اوکراین برنده انتخابات شد

- گاز پروم برنامه خود برای گاز از قطب شمال را اغاز کرد