صادرات 50 قلم کالا ممنوع شد/ فهرست کامل این کالاها

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که بر مبنای آن، صادرات 50 قلم کالا ممنوع شده، این در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سوی دولت مکلف شده بود تا کالاهایی را که از مرجع یا مبادلاتی استفاده می‌‎کنند، را قیمتگذاری کند.

بر این اساس سیدجواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی نامه‌ای را به حمید صافدل رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کرده است که در آن فهرست 50 گانه‌ای از کالاها اعلام شده که صادرات آنها ممنوع است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب اقای صافدل

معاون وزیر در توسعه روابط اقتصادی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

با سلام و احترام

در راستای اجرای مفاد مصوبه شماره 134268/ت 47898 ه مورخ 8/7/91 هیات محترم وزیران و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه هماهنگی مورخ 3/8/91 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت متبوع که نمایندگان آن سازمان نیز در جلسه مذکور حضور داشته اند، لیست کالاهایی که صادرات آنها ممنوع است به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- گندم 14- قطعات خودروی وارداتی

2- آرد 15- انواع کاغذ

3- شکر 16- ذرت دامی

4- قند 17- کنجاله سویا

5- روغن نباتی 18- دانه سویا

6- گوسفند زنده 19- شمش آلومنیوم

7- گوشت قرمز 20- شمش فولاد

8- کاتد مس 21- قراضه آهن

9- مفتول مسی 22- ضایعات پت

10- پوست خام 23- آخال کاغذ

11- انواع لاستیک خودرو 24- سولفور مولیبیدن

12- انواع محصولات پلیمری 25- جو

13- ماشین آلات صنعتی و راه سازی وارداتی 26- انواع چوب

27- چای وارداتی 41- جوش شیرین

28- وت بلو(گاوی و گوسفندی) 42- استایرن مونومر

29- انواع برنج وارداتی 43- پلی اتیلن pe

30- انواع علوفه 44- پلی پروپیلین pp

31- انواع شیرخشک 45- پلی اتیلن ترفتالات pet

32- انواع کره حیوانی 46- پی وی سی pvc

33- انواع محصولات فولادی 47- پلی استایرن ps

34- دوده کربن 48- دی اکتیل فتالات dop

35- سولفات سدیم 49- اکریلونیتریل بوتادین استایرن abs

36- کربنات سدیم 50- کریستال ملامین

37- سود کاستیک

38- اسید سولفوریک

39- LAB

40- بنزن

همچنین صادرات کلیه اقلام وارداتی تجهیزات پزشکی و درمانی که با ارز مرجع وارد شده اند، در این مرحله ممنوع می شود و فهرست کالاهای تولید داخل که در ساخت آنها از مواد اولیه وارداتی با ارز مرجع استفاده شده است، پس از اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجددا ارسال خواهد شد. فهرست تکمیلی برای ممنوعیت صادرات کالاهای تولید داخل پس از ادامه بررسی ، متعاقبا اعلام خواهد شد.