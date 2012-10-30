شب نشینی ماه با خوشه پروین/ ادامه پدیده مقارنه تا نیمه شب

به گزارش خبرنگار مهر، در آسمان شامگاهی فردا چهارشنبه 10 آبان دو جرم آسمانی ماه و خوشه ستاره ای پروین به نزدیکترین فاصله خود با یکدیگر می رسند.

پدیده مقارنه ماه و خوشه پروین در ساعت 21:30 دقیقه رخ خواهد داد و در این زمان ماه به فاصله 5 درجه ای از خوشه پروین می رسد.



خوشه پروین که در صورت فلکی گاو قرار دارد، بیش از 200 ستاره شناخته شده دارد که تنها 7 ستاره آن با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است. صورت فلکی خرس بزرگ یا "دب اکبر" در برابر آن قرار دارد.



رصدگران می توانند این پدیده را در افق شرقی و مدتی پس از طلوع ماه مشاهده کنند. پدیده مقارنه تا نیمه شب ادامه خواهد داشت.