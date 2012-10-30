  1. دانشگاه و فناوری
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

شب نشینی ماه با خوشه پروین/ ادامه پدیده مقارنه تا نیمه شب

شب نشینی ماه با خوشه پروین/ ادامه پدیده مقارنه تا نیمه شب

فردا چهارشنبه پدیده مقارنه ماه و خوشه ستاره ای پرویی رخ خواهد داد در این پدیده این دو جرم آسمانی به نزدیکترین فاصله خود با یکدیگر می رسند.

به گزارش خبرنگار مهر، در آسمان شامگاهی فردا چهارشنبه 10 آبان دو جرم آسمانی ماه و خوشه ستاره ای پروین به نزدیکترین فاصله خود با یکدیگر می رسند.

پدیده مقارنه ماه و خوشه پروین در ساعت 21:30 دقیقه رخ خواهد داد و در این زمان ماه به فاصله 5 درجه ای از خوشه پروین می رسد.
 
خوشه پروین که در صورت فلکی گاو قرار دارد، بیش از 200 ستاره شناخته شده دارد که تنها 7 ستاره آن با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است. صورت فلکی خرس بزرگ یا "دب اکبر" در برابر آن قرار دارد.
 
رصدگران می توانند این پدیده را در افق شرقی و مدتی پس از طلوع ماه مشاهده کنند. پدیده مقارنه تا نیمه شب ادامه خواهد داشت.
کد مطلب 1731780

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