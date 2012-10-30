کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لغو سفر هیات پارلمانی اروپا و اینکه آیا این درخواست سفر از طرف آنها صورت گرفته بود گفت: ما دو گروه روابط متقابل در داخل ایران و پارلمان اروپا داریم.
وی افزود: حدود 4 سال پیش سفری به پارلمان اروپا داشتیم و اکنون نوبت سفر آنها بود.
وی با اشاره به اینکه هیات پارلمانی اروپا تا کنون چند جلسه قرار گذاشتهاند و قرارها به نوعی به هم خورده است بیان کرد: در نهایت آخرین صحبت تلفنی که سال گذشته با کرون برگ داشتم مشخص کردند که میتوانند ماه اکتبر به ایران سفر کنند.
جلالی تاکید کرد: این تاریخ تعیین و خانم کرون برگ هم با حسن نیت این سفر را اعلام کرد و با سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل نیز همکاریها صورت گرفت و برنامه سفر چیده شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از تنظیم برنامهها بحث جایزه ساخاروف پیش آمده و اینکه آنها قصد داشتند با دو تن از زندانیان داخل ایران دیدار کنند. این شرایط را گذاشتند و ما هم اعلام کردیم پیش شرط نمیپذیریم به همین دلیل سفر کنسل شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اروپاییها صادق نیستند البته بخشهایی مانند خانم کرون برگ انسانهای صادقی هستند اما تصمیم گیرندگان پارلمان اروپا صادق نیستند.
وی خاطرنشان کرد: تا کنون چند بار مقدمات سفر هیات پارلمانی اروپا فراهم شد اما در لحظات آخر به هم زدند.
جلالی گفت: در مورد همین سفر نیز مجلس سنای آمریکا به پارلمان اروپا نامهای نوشت مبنی بر اینکه چرا در این شرایط قصد سفر دارید و صهیونیست ها و اسرائیلیها نیز بلافاصله موضع گیری کردند که چرا می خواهید سفر کنید.
وی گفت: برای اینکه بهانهای به دست آنها را ندهیم تمام فضا را کنترل کرده و حتی فضای رسانهای کشور نیز به گونهای رعایت کرد که اخلالی در انجام این سفر ایجاد نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: علیرغم همه این موضوعات آنها در دقیقه 90 تصمیم گرفتند این شرط را بگذارند و سفر لغو شود. این از بیصداقتی آنها حکایت می کند و نشان میدهد که قابلیت اعتماد به آنها بسیار کم است.
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