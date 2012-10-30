  1. سیاست
۹ آبان ۱۳۹۱، ۸:۱۰

مکاتبه سنای آمریکا با پارلمان اروپا درباره سفر به ایران/ اروپایی‌ها قابل اعتماد نیستند

مکاتبه سنای آمریکا با پارلمان اروپا درباره سفر به ایران/ اروپایی‌ها قابل اعتماد نیستند

رئیس گروه دوستی و پارلمانی ایران و اروپا گفت: مجلس سنای آمریکا در جریان سفر هیات پارلمانی اروپا به ایران به پارلمان اروپا نامه نوشت که چرا در این شرایط می‌خواهید به ایران سفر کنید.

کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لغو سفر هیات پارلمانی اروپا و اینکه آیا این درخواست سفر از طرف آنها صورت گرفته بود گفت: ما دو گروه روابط متقابل در داخل ایران و پارلمان اروپا داریم.

وی افزود: حدود 4 سال پیش سفری به پارلمان اروپا داشتیم و اکنون نوبت سفر آنها بود.

وی با اشاره به اینکه هیات پارلمانی اروپا تا کنون چند جلسه قرار گذاشته‌اند و قرارها به نوعی به هم خورده است بیان کرد: در نهایت آخرین صحبت تلفنی که سال گذشته با کرون برگ داشتم مشخص کردند که می‌توانند ماه اکتبر به ایران سفر کنند.

جلالی تاکید کرد: این تاریخ تعیین و خانم کرون برگ هم با حسن نیت این سفر را اعلام کرد و با سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل نیز همکاری‌ها صورت گرفت و برنامه سفر چیده شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تنظیم برنامه‌ها بحث جایزه ساخاروف پیش آمده و اینکه آنها قصد داشتند با دو تن از زندانیان داخل ایران دیدار کنند. این شرایط را گذاشتند و ما هم اعلام کردیم پیش شرط نمی‌پذیریم به همین دلیل سفر کنسل شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد:‌ اروپایی‌ها صادق نیستند البته بخش‌هایی مانند خانم کرون برگ انسان‌های صادقی هستند اما تصمیم گیرندگان پارلمان اروپا صادق نیستند.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون چند بار مقدمات سفر هیات پارلمانی اروپا فراهم شد اما در لحظات آخر به هم زدند.

جلالی گفت: در مورد همین سفر نیز مجلس سنای آمریکا به پارلمان اروپا نامه‌ای نوشت مبنی بر اینکه چرا در این شرایط قصد سفر دارید و صهیونیست ها و اسرائیلی‌ها نیز بلافاصله موضع گیری کردند که چرا می خواهید سفر کنید.

وی گفت: برای اینکه بهانه‌ای به دست آنها را ندهیم تمام فضا را کنترل کرده و حتی فضای رسانه‌ای کشور نیز به گونه‌ای رعایت کرد که اخلالی در انجام این سفر ایجاد نشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: علیرغم همه این موضوعات آنها در دقیقه 90 تصمیم گرفتند این شرط را بگذارند و سفر لغو شود. این از بی‌صداقتی‌ آنها حکایت می کند و نشان می‌دهد که قابلیت اعتماد به آنها بسیار کم است.

کد مطلب 1731781

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