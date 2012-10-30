مبارزه با اشرار تا مرز شهادت/ کرمان خط مقدم مبارزه با مافیای موادمخدر

به گزارش خبرنگار مهر، استان پهناور کرمان به دلیل قرار گرفتن در مجاورت استان سیستان و بلوچستان و مرزهای شرقی کشور متاثر از برخی عوامل منفی این مناطق قرار گرفته است که می توان به حضور گسترده افاغنه غیر مجاز، قاچاق سوخت و قاچاق مواد مخدر به عنوان مهمترین تاثیرات منفی کشورهای شرقی اشاره کرد.

طبق آمار افغانستان همچنان در صدر تولید کنندگان مواد مخدر قرار دارد در گذشته این آمار مربوط به قاچاق تریاک می شود اما طی سالهای بعد از اشغال افغانستان کارگاههای تولید مواد مخدر صنعتی نیز یکی پس از دیگری با حمایت اشغال کنندگان سر از خاک افغانستان برآورد و هم اکنون این کشور در تولید این مواد نیز در رده های اول قرار گرفته است.

افغانستان کانون تولید مواد مخدر در جهان/ مبارزه بی امان نیروی انتظامی با مافیای مواد مخدر

قاچاقچیان مواد مخدر و مافیای مخوف آن که به دنبال توزیع این مواد در کشورهای اروپایی و خاور نزدیک هستند هیچ راهی را برای عبور بهتر از راههای گسترده استان کرمان نیافته اند و سعی می کنند با استفاده از راههای صعب العبور استان کرمان این مواد را وارد مناطق مرزی کشور کنند و از آنجا به کشورهای همسایه ایران منتقل کنند و نیم نگاهی نیز به ایران برای فروش بخشی از این مواد دارند.

این عوامل سبب شده است که نیروی انتظامی در استان کرمان همیشه درگیر مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر باشد و در این زمینه نیز موفق عمل کرده است.

اما این موفقیتها آسان به دست نیامده شهادت استوار یکم مرتضی باوان نمونه ای از جان فشانیهای نیروی انتظامی استان کرمان در راستای مبارزه بی امان با مواد مخدر است بطوریکه هم اکنون راههای استان کرمان حتی در عمق کویر و راههای صعب العبور کوهستانی این روزها زیر سایه حضور پررنگ نیروهای امنیتی و انتظامی از امنیت پایدار برخوردار شده است.

نا امنی کرمان برای اشرار/ وقتی مسیر قاچاق مواد مخدر تغییر می کند

این درحالی است که اکثر مواد مخدر ورودی به استان کرمان کشف می شود و طبق آمار استان کرمان جزو چند استان اول در میزان کشفیات مواد مخدر است همین امر سبب شده که مافیایی مواد مخدر سعی در تغییر مسیر قاچاق مواد از استان کرمان به استانهای جنوبی و حتی راههای دریایی بیفتد.

شهید استوار یکم باوان طی هفته گذشته در ایستگاه بازرسی در شهرستان انار پس از درگیری با خودروهای اشرار مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان به درجه رفیع شهادت رسید و روز گذشته نیز تشییع و خاک سپاری شد.

اما این پایان داستان جانفشانی نیرویهای امنیتی و انتظامی در استان کرمان نیست.

قریب 500 شهید در استان کرمان در این راه قدم برداشته اند و جنگ با اشرار و سوداگران مرگ همچنان در این خطه ادامه دارد و نیروی انتظامی کرمان هم اکنون در خط مقدم این امر قرار دارد و با جانفشانی جلوی هر گونه تحرک را از قاچاقچیان مواد مخدر گرفته است بطوریکه امروز شاهد کاهش چشمگیر ناامنی و قاچاق مواد مخدر از استان کرمان هستیم و این استان برای عبور کاروانهای مواد مخدر کاملا نا امن شده است.

رتبه دوازدهم کرمان در مصرف مواد مخدر و رتبه نخست در مبارزه با مواد مخدر

این درحالی است که مردم استان کرمان نیز به دلیل تبعات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که قاچاق مواد مخدر بر استان گذاشته است در این راه همکاری مناسبی با نیروی انتظامی دارند و نفرت اجتماعی از سوداگران مرگ در کرمان به اوج خود رسیده است زیرا هر از چند گاهی در یکی از شهرستانهای کرمان پرچم عزای از دست رفتن یکی از سربازان غیور استان برافراشته می شود و این بار با شهادت ستوار باوان نوبت عزاداری مردم رفسنجان است.

هم اکنون استان کرمان در زمینه مصرف مواد مخدر در کشور رده دوازدهم را دارد و در زمینه تشکیل پرونده های قضایی در خصوص مواد مخدر رده بیست و یکم را به خود اختصاص داده است که این آمار به خودی خود نشان دهنده موفقت دستگاههای امنیتی با قاچاقچیان مواد مخدر است.

افزایش 13 درصدی کشف مواد مخدر در استان کرمان

سردار حسین چناریان، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در حاشیه مراسم تشییع استوار باوان آخرین شهید نیروی انتظامی کرمان در راه مبارزه با سوداگران مرگ در گفتگو با مهر تاکید کرد که راههای استان کرمان در مناطق مختلف برای اشرار نا امن است و با شدت با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد خواهد شد.

وی افزود: در سال جاری با تلاش ماموران نیروی انتظامی در استان کرمان تا کنون شاهد افزایش 13 درصدی کشف مواد مخدر در مقایسه با سال قبل بودیم و آمار همچنین از افزایش 20 در صدی امنیت در استان کرمان خبر می دهند.

وی بر مبارزه بی امان پلیس با قاچاقپیان مواد مخدر تاکید کرد و گفت: آخرین شهید نیروی انتظامی استوار باوان است که شهادت چنین سربازانی که برای نیروی انتظامی افتخار محسوب می شود متاثر از تحرکات قاچاقچیان از مرزهای شرقی برای عبور محموله های مواد مخدر از راههای استان کرمان است.

عوامل شهادت استوار باوان دستگیر شدند/ متلاشی شدن 10 باند مافیایی

سردار چناریان از دستگیری عوامل شهادت استوار باوان خبر داد و گفت: با تلاش نیروی انتظامی در استان کرمان در هفت ماهه ابتدایی سال جاری در استان کرمان 10 باند مافیای مواد مخدر متلاشی شده است و با قدرت این برخوردها ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: کشفیات مواد مخدر استان کرمان نیز بالغ بر 29 هزار و 215 کیلوگرم انواع مواد مخدر است.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان ادامه داد: همچنین تاکنون 11 نفر از اشرار نیز هلاک شده اند.

وی کرمان را استانی به شدت نا امن برای اشرار دانست و گفت: در این راه نیروی انتظامی شهدا متعددی را تقدیم اسلام کرده است و این مبارزه بی امان با توان توان نیروی انتظامی در جای جای استان کرمان ادامه خوهد یافت.

خرده فروشان مواد مخدر حاشیه امن ندارند

وی در خصوص برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر نیز گفت: به وضوح مشخص است که میزان گرایش به مواد مخدر کاهش چشمگیر یافته و در پیشانی جامعه کمتر چنین افرادی دیده می شوند با این وجود یکی از سیاستهای اصلی نیروی انتظامی در استان کرمان برخورد با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح جامعه است که در این مسیر رسانه ها و مردم نقش تعیین کننده دارد و انتظار می رسد هر جایی که چنین مواردی را مشاهده کردند به نیروی انتظامی اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

سردار چناریان افزود: استان کرمان یکی از امنترین استانهای کشور است و هیچ گونه دغدغه امنیتی در استان کرمان وجود ندارد.

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