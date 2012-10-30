عید قربان در خراسان شمالی/ مرا در دل همی آید که من دل را کنم قربان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مردم شهرها و روستاهای خراسان شمالی همانند سراسر کشور، عید اسلامی قربان را جشن گرفته و به یکدیگر شادباش گفتند.

به لطف وسایل ارتباطی جدید، از روز گذشته سیل پیام های تبریکی بود که بین افراد رد و بدل می شد و برخی دوستان و آشنایان نیز سعی می کردند اگر فرصت دید و بازدید ندارند حدالامکان تماسی برقرار کرده و آرزوی برقراری و بردوامی کنند.



از صبح جمعه اما شور و شوق مردم مسلمان خراسان شمالی به گونه ای دیگر بود، آنها ابتدا در نمازهای جماعت عید قربان در شهرها و روستاها شرکت کردند و پیش از آنکه قربانی کنند از خداوند متعال درخواست بهره مندی از خیر و برکت کردند.

امروز نماز عید قربان از ساعت هفت صبح در 90 مسجد روستایی و شهری خراسان شمالی با حضور روحانی برگزار و علاوه بر آن، در 13 مصلی نماز جمعه استان نیز به امامت امامان جمعه مراکز برپا شد.

در حالی که پیش از این اعلام شده بود در این روز به علت تلاقی عید قربان با روز جمعه، نماز جمعه اقامه نمی‌شود، نماز عید قربان مرکز خراسان شمالی به امامت امام جمعه بجنورد در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برپا شد.

نمازگزاران پیش از نماز و پس از آن تکبیرهایى با هدف بزرگ شمردن خدا، توحید، ستایش او و شکر بر نعمت هدایت گفتند و در قنوت نماز عید نیز دعاى "اللهم اهل الکبریاء و العظمة... " را قرائت کردند.

مردم مومن خراسان شمالی در این دعا خدا را به عظمت، جبروت، عفو و رحمت و بخشش یاد کردند و از او به حق و منزلت این روز بزرگ، خواستند تا بر محمد و آل او درود فرستد و آنها را از خیر و برکات خویش بهره مند سازد.

بگو چه قربان کنم که سزاوار تو باشد

قربانی کردن مستحب است و واجب نیست؛ به همین علت نیز مردم خراسان شمالی پس از نماز آنها که توانایی مالی داشتند، قربانی کردند و خونی ریختند، و بسیاری از کسانی که وسع خرید گوسفند و بره نداشتند؛ مرغی خریده و سر بریدند، تنها برای اینکه خونی ریخته باشند.



جمعی نیز قربانی مشارکتی کردند؛ بدین صورت که هر کدام مبلغی گذاشته و گوسفندی خریدند، قربانی کرده و گوشت آن را بین خود تقسیم کردند.

بسیاری از مومنان این خطه از ایران اسلامی نیز در این روز بزرگ سهم نیازمندان را فراموش نکرده و به جرئت می توان گفت امروز در تمام خانه های این استان طعامی همراه با گوشت قربانی تناول می شود.

مرا در دل همی آید که من دل را کنم قربان

در این روز مسلمانان جهان قربانی کردند و خونی ریختند، باشد که فراموشمان نشود فلسفه قربانی کردن در این روز چیست، قربانی در راه خدا، قربانی چه و که و برای چه؟.

روزگاری ابراهیم خلیلی به فرمان خدای خود قصد قربانی اسماعیل خویش کرد: "ابراهیم کارد بر قفای پسر نهاد، خدای عزوجل، جبریل را بفرستاد تا گوسفندی از بهشت بیاورد سپید و چشم های او سیاه و چهار دست و پای. جبریل همی آمد و گوش گوسفند گرفته و به کوه برآمد و به نزدیک ابراهیم بایستاد تا ابراهیم همی چه کند".

اکنون تکلیف ما چیست؟ ما باید کدامین اسماعیل خود را قربانی کنیم؟ اسماعیل ما کیست؟.