منصور قنبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با عذرخواهی از اینکه روز دوشنبه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال را ترک کرده است، گفت: من هیچگاه دنبال حاشیه نبودم و در این مدت در باشگاه نفت این موضوع ثابت شده است اما به خاطر مسئولیتی که به عنوان عضو مجمع داشتم مجبور شدم جلسه را ترک کنم.

وی در مورد اینکه گفته می‌شود ترک جلسه، حرکتی از پیش تعیین شده بود، خاطرنشان کرد: با هیچ کسی ارتباط نداشتم و یک کلام در این مورد با آقای سجادی و مسئولان وزارت ورزش صحبتی نکردم اما صرفاً پس از خواندن نامه سازمان بازرسی که به نوعی ابلاغ قانون بود، به خودم اجازه ندادم در کار غیرقانونی مشارکت کنم و هیچ هماهنگی صورت نگرفته بود.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران با اشاره به اینکه ارادت خاصی به کفاشیان و بهروان دارد، ادامه داد: قطعاً اگر این انتخابات حالت عادی داشت، انتخاب بنده آقای بهروان بود اما رعایت نفس قانون اهمیت دارد که در انتخابات روز گذشته اجرا نشد.

وی اضافه کرد: حتی در زمان انتخاب خود آقای کفاشیان بنده جزو کسانی بودم که زودتر اعلام کردم ایشان شایسته ریاست مجدد فدراسیون است زیرا نامه بازرسی برای ما قرائت نشده بود. بعد از آن انتخابات هم برای آقای کفاشیان مجوز گرفته شد تا ایراد سازمان بازرسی رفع شود.

قنبرزاده با اشاره به اینکه خودش اعتقاد دارد فدراسیون باید به صورت یک نهاد غیردولتی اداره شود اما باید قانون آن نیز اصلاح شود، افزود: در اساسنامه فدراسیون که تصویبی هیات وزیران است، آمده که باید اساسنامه به تصویب مجلس هم برسد ولیکن با توجه به گذشت ماه‌ها، هیچ اقدامی برای تصویب اساسنامه در مجلس نشده است. آقای کفاشیان در این مدت زمان خوبی داشت که یا این مساله را قانونی کند و یا حداقل برای آقای بهروان مجوز بگیرد که متاسفانه این اتفاقات رخ نداد.

وی تصریح کرد: از لحاظ قانونی ابلاغیه سازمان بازرسی برای همه قابل اجرا است. اگر سازمانی ایرادی به آن دارد باید تاکید سازمان بازرسی را اجرا و بعد پیگیر حل مشکل شود. یا اینکه اصلاً‌ نباید نامه قرائت می‌شد زیرا هر وقت چنین ابلاغی انجام شود، تمام افرادی که در مجمع حضور داشتند به نوعی مسئول هستند اما اگر ابلاغ نمی‌شد خود آقای کفاشیان تنها پاسخگو بود.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران با اشاره به اینکه حل نشدن مشکل بهروان در این مدت و برگزاری مجمع با این شرایط از نظر او به نوعی دور زدن قانون بود، ادامه داد: این حرف آقای کفاشیان را قبول داریم که فدراسیون باید مانند همه جای دنیا مستقل عمل کند اما نمی‌توانیم بگوییم قانون خودش را با ما تطبیق دهد بلکه ما خودمان را باید با مسایل قانون هماهنگ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه 7 ماه پیش به خاطر منافع ملی و تعلیق نشدن فوتبال مجمع تصمیم گرفت به آقای کفاشیان رای دهد، خاطرنشان کرد: امروز این فرصت ایجاد شده که مشکل قانوناً برطرف شود. بهروان شایسته این سمت است اما صحبت ما این است که انتخاب ایشان باید با رعایت ضوابط قانونی صورت می‌گرفت. اینکه قوانین را نادیده بگیریم، بحث تعلیق فوتبال را بیان کنیم و چالشی جدیدی را بوجود بیاوریم، اصلا منطقی نیست.

قنبرزاده در پایان در پاسخ به این سوال که اگر مجمع دیرتر برگزار می‌شد آیا خود اعضای مجمع به این موضوع اعتراض نمی‌کردند؟ گفت: ایراد اصلی بر عهده مجری مجمع است و انتقاد به ایشان وارد است. اما بحث اینجاست که آقای کفاشیان می‌گوید بهروان برای انتخاب شدن نیاز به مجوز ندارد، پس باید آن را قانونی می‌کرد تا این چنین حاشیه‌سازی به وجود نمی‌آمد.