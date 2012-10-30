جایگزینی مالیات با نفت در بودجه 92/ تحولات مالیاتی جدی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از اصلاح قانون مالیاتی کشور خبرداد و گفت: تا دیر نشده باید نظرات کارشناسی بخش خصوصی برای اصلاح این قانون به دولت ارسال شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: هم اکنون دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها را به مجلس ارایه داده و فوریت اول آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده؛ این در شرایطی است که البته نمایندگان بخش خصوصی در حال مذاکره و رایزنی برای اعمال نظرات بخش خصوصی در این قانون هستند. اما لازم است که اعضای هیات نمایندگان اتاق نیز به صورت جداگانه و تک تک بر روی مفاد این لایحه اظهارنظر کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به ابلاغیه بودجه سال 92 کل کشور، قرار بر این است که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و البته وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به صراحت در این خصوص اظهار نظر کرده است که تحولات مالیاتی در کشور جدی است.

به گفته آل اسحاق، البته مشکلات قانون فعلی مالیاتی باید حل و فصل شود، اما اصلاحیه نباید به گونه‌ای تدوین و تصویب شود که بر مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور بیفزاید.

وی همچنین از تدوین قانون حمایت از تولید در مجلس خبرداد و گفت: اتاق بازرگانی تهران و نمایندگان آن حضور و مشارکت فعال در تدوین این قانون دارند که امیدواریم در نهایت به تصویب قانون جامع و مانع تبدیل شود.