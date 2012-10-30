به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال روز دوشنبه با پیروزی استقلال مقابل گهر و صدرنشینی موقت این تیم آغاز شد. بازی‌های این هفته فردا چهارشنبه با انجام شش مسابقه دیگر پیگیری می‌شود که در یکی از مهمترین این مسابقات پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به مصاف پیکان می‌رود. مسابقات لیگ بعد از بازی‌های این هفته به خاطر اردوی تیم ملی تا 27 آبان تعطیل می‌شود.

* پرسپولیس - پیکان

باخت پرسپولیس به مس کرمان مجددا سرخپوشان را وارد حاشیه کرد تا شایعه تغییر سرمربی این تیم یکبار دیگر پررنگ‌تر شود. "مانوئل ژوزه" بعد از نتیجه هفته گذشته حتی به کمیته فنی باشگاه پرسپولیس هم احضار شد ولی از نتایج این جلسه خبر خاصی به بیرون درز نکرد.

ژوزه حالا در برابر تیمی قرار می‌گیرد که سرمربی و بازیکنان جوان و ناشناخته‌ای دارد. به رغم تکذیب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مبنی بر اولتیماتوم دادن به سرمربی این تیم، گفته می‌شود اگر این تیم برابر پیکان نتیجه نگیرد ژوزه از کارش برکنار خواهد شد. این در حالی است که هنوز تکلیف علی کریمی هم برای برگشت به پرسپولیس مشخص نیست. از سوی دیگر مهرداد پولادی مدافع چپ پرسپولیس هم به خاطر جراحی دستش از اصلی ترین غایبان بازی فردا خواهد بود.

این هفته مقابل پرسپولیس تیمی بازی می‌کند که در نتیجه گیری عجیب و غریب و پرنوسان بوده است. به نظر می‌رسد نسخه عبدالله ویسی هنوز درتیم جدیدش جواب نداده است. پیکان بعد از چهار پیروزی پیاپی، در سه مسابقه شکست خورد و در دو بازی اخیر به تساوی رسیده است. به همین خاطر شایعه تغییر ویسی در پیکان هم چند هفته‌ای است که مطرح شده. باید دید در نبرد دو مربی با دو تفکر متفاوت کدامیک برنده از زمین خارج خواهد شد.

* فجرسپاسی - سایپا

روند پیروزی‌های تیم فوتبال فجر سپاسی بعد از مصدومیت رضا حقیقی قطع شد. آنها از دو مسابقه گذشته خود یک تساوی و یک شکست به دست آورده‌اند. مشکل جدید این تیم هم محمد مهدی نظری است که مدعی شده به خاطر اخلاق تند یاوری حاضر به ماندن در فجر نیست و از چند باشگاه دیگر پیشنهاد دارد. سایپا هم در حالی مقابل فجر قرار می‌گیرد که با یک امتیاز بیشتر بالاتر از این تیم قرار دارد. سایپا هفته گذشته موفق شد صنعت نفت را شکست بدهد تا همچنان خود را در جمع بالانشینان جدول حفظ کند.

* ملوان انزلی - آلومینیوم هرمزگان

کناره گیری فرهاد پورغلامی و انتخاب محمد احمدزاده به عنوان سرمربی جدید ملوان بهترین اتفاقی بود که می‌توانست برای فوتبال انزلی رخ بدهد. احمدزاده از سه مسابقه‌ای که روی نیمکت ملوان نشسته است، 9 امتیاز گرفته تا این تیم را با 22 امتیاز به رده سوم جدول برساند. با این حال آنها این هفته مقابل تیمی بازی می‌کنند که خارج از خانه سخت می‌بازد. آلومینیوم هرمزگان بیشترین تساوی این فصل را کسب کرده است. شاگردان میثاقیان هفته گذشته با یک گل مقابل صبا شکست خوردند تا در رده پانزدهم جدول جا خوش کنند.

* ذوب آهن اصفهان - راه آهن

راه آهن هنوز نتوانسته است شکست مقابل پرسپولیس را هضم کند. آنها بعد از آن شکست، مقابل ملوان هم ناکام بودند تا به رده دهم جدول سقوط کنند. با این حال علی دایی پیش از این نشان داده که هم در راه آهن و هم در پرسپولیس مقابل ذوب آهن خوب نتیجه می‌گیرد. از طرف دیگر تغییر سرمربی ذوب آهن هنوز جواب نداده است. فرهاد کاظمی که به جای رسول کربکندی روی نیمکت ذوب آهن نشسته یک تساوی و یک شکست در کارنامه‌اش ثبت کرده است. بازیکنان ذوب آهن مصمم هستند اولین پیروزی خود با فرهاد کاظمی را در اصفهان جشن بگیرند.

* صبای قم - فولاد خوزستان

این مسابقه برای هر دو تیم شش امتیازی است. فولاد و صبا در جدول با 13 امتیاز به ترتیب در رده‌های هشتم و نهم قرار دارند و پیروزی در این بازی می‌تواند تا حد زیادی به بالارفتن یک تیم در جدول کمک کند. وجه دیگر اشتراک صبا و فولاد خوزستان پیروزی در بازی گذشته است. فولاد موفق شد فجر را شکست بدهد و صبا هم با یک گل آلومینیوم را شکست داد. باید دید جدال دو تیمی که سرمربیان آن از مهاجمان خوب دهه پنجاه و شصت فوتبال ایران بوده‌اند به سود چه کسی تمام خواهد شد.

* صنعت نفت - مس کرمان

صنعت نفت به لطف شکست گهر مقابل استقلال موفق شد از انتهای جدول جدا شود و به موقتا در رده هفدهم قرار بگیرد! شکست هفته گذشته صنعت نفت مقابل سایپا نشان داد که "آلفردود کاسیمیرو" به زمان بیشتری نیاز دارد تا تفکراتش را در آبادان پیاده کند. مس کرمان هم هفته گذشته با پیروزی مقابل پرسپولیس موفق شد خودش را تا رده یازدهم جدول بالا بکشد.

برنامه بازی‌های امروز و فردا در هفته چهاردهم لیگ برتر به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 9/8/91

* نفت تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی تهران

* تراکتورسازی تبریز - داماش گیلان، ساعت15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

چهارشنبه - 10/8/91

* فجرشهیدسپاسی شیراز - سایپای البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز

* ملوان بندرانزلی - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* ذوب آهن اصفهان - راه‌آهن تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صبای قم - فولادخوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* صنعت نفت آبادان - مس کرمان، ساعت 16:50، ورزشگاه تختی آبادان

* پرسپولیس تهران - پیکان تهران، ساعت 17:45، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی لیگ برتر: