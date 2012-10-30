عدم تحقق وعده دولت برای حل مشکل بیکاری ایلام/ تعدد طرحهای راکد

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، دولت در طول هشت سال گذشته چهار بار به استان ایلام در قالب سفرهای استانی سفر کرد و مصوبات ارزشمندی برای توسعه ایلام به خصوص در بخش اشتغال تصویب کرد.

استان ایلام با 550 هزار جمعیت و پتانسیهای زیاد در سفرهای دولت وعده های متعددی برای ایجاد طرح های اشتغالزایی و مشکل بیکاری داد ولی امروز بعد از هشت سال بیشتر آنها تحقق پیدا نکرد و بیکاری هنوز در استان بیداد می کند.

یازدهم خرداد ماه 1389‌، محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم ایلام بار دیگر به صراحت وعده داد که ظرف دو یا سه سال، بیکاری از فهرست مشکلات مردم خارج می شود.

اما با گذشت چند سال از مصوبات و وعده های دولت در استان ایلام، دولت به جای اقدامات موثر دست به تغییرات مدیریتی در این استان زد و ایلام را از مسیر پیشرفت بازداشت.

در حال حاضر استان ایلام از معدود استان های کشور است که طرح بزرگ صنعتی در آن وجود خارجی ندارد و این استان به لحاظ صنعتی در ردیف آخر استان های کشور قرار گرفته است.

دولت در سفرهای اول، دوم و سوم مصوبات خوبی را در بخش صنعت به منظور توسعه و اشتغالزایی تصویب کرده که متاسفانه مصوبات مهم و کلان در این زمینه اجرا نشده است.

هنوز در دولت نهم و دهم طرح مهم و کلان صنعتی در این استان به بهره برداری نرسیده است و جوانان استان ایلام همچنان در انتظار یک طرح بزرگ صنعتی هستند.

در این بین تلاش هایی برای ایجاد طرح های صنعتی صورت گرفته است اما این طرحها در حد متوسط هستند و جزو مصوبات دولت نبوده اند.

علاوه بر این عدم تخصیص اعتبارات لازم و کافی مهمترین دلایل کندی و رکود پروژه های عمرانی ایلام به شمار می رود.

هم اکنون نرخ بیکاری در استان 600 هزار نفری در ایلام به طور غیر رسمی 25 درصد است و تلاشها در زمینه به حداقل رساندن نرخ بیکاری استان بی فایده بوده است.

پالایشگاه خصوصی نفت دهلران یکی از مصوباتی است که دیگر در استان ایلام اجرا نمی شود و همه آرزوهای مردم شهرستان دهلران برای رفع بیکاری منطقه با عدم اجرای این مصوبه مسکوت مانده است.

ایجاد هشت کارخانه صنعتی نیز به دلیل عدم سرمایه گذاری طبق گفته مسئولان منتفی شده است. احداث کارخانه سیمان مهران، بدره در نقطه صفر هستند و کارخانه سیمان آبدانان پیشرفت زیادی ندارد.

امروز وزیر کشور به استان ایلام سفر کرده تا استاندار جدید ایلام را معارفه کند ولی آیا تاکنون شده است که یکی مسئولان ارشد کشوری برای بهره برداری از طرح مهمی وارد استان ایلام شوند.

کارشناس مسائل اقتصادی استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: استان توسعه نیافته ایلام هرچند دارای ظرفیتهای مهمی در بخش های مختلف است ولی از هیچکدام از این بخشها برای اشتغال و توسعه استان استفاده نشده است.

علیرضا صفایی اظهار داشت: صنعت به عنوان یک بخش مهم در تولید و اشتغال هنوز در استان ایلام جا نیافته است و این استان همچنان یک استان محروم به شمار می رود.

وی عنوان کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته کارهای انجام شده که بسیار سطحی است و مردم این استان همچنان مورد بی توجهی قرار گرفته اند .

این کارشناس گفت: دولت برای حل مشکلات مردم استان ایلام باید توجه ویژه داشته باشد نه اینکه به تصویب چند مصوبه و نوشتن آنها روی کاغذ اکتفا کند .

صفایی با اشاره به اینکه مردم استان ایلام هنوز منتظر اجرای مصوبات کلان دولت در استان هستند، تصریح کرد: بیکاری به عنوان بزرگترین مشکل استان ایلام مطرح است و نیاز اساسی به ایجاد شغلهای پایدار در استان به شدت احساس می شود .