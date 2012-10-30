فاز طراحی فنی رصدخانه ملی به پایان رسید/ نورگیری در آخرین مرحله

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه رصدخانه ملی اولین طرح کلان ملی ایران از جمله پروژه های کلان ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که در اسفند ماه سال 87 به تصویب رسیده است.

اجرای این پروژه به پژوهشگاه دانشهای بنیادی واگذار شده است. هم اکنون طراحی مفهمومی و مکان یابی آن به اتمام رسیده و کلنگ ساخت این رصدخانه در ایام دهه فجر سال گذشته بر زمین زده شد.



دکتر غلامحسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت رصدخانه ملی، افزود: فاز اجرایی پروژه کلان ملی رصد خانه ملی کاملا اجرایی شده است.



رئیس مرکز طرحهای کلان ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، احداث راه، طراحی فنی و ساخت ساختمانهای اصلی را از جمله اقدامات اجرایی این طرح نام برد و اظهار داشت: احداث راه که یکی از ملزومات اصلی برای اجرای فازهای بعدی بود اجرایی شده است ضمن آنکه ساخت ساختمانهای اصلی نیز در دستور کار قرار دارد.



قله گل گشت محل احداث رصدخانه ملی







وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده مکان احداث این رصدخانه در ارتفاع 3 هزار و 600 متری قله "گرکش" در اطراف قمصر کاشان است، ادامه داد: به منظور دسترسی بهتر به قله و اجرای عملیات ساخت رصدخانه، از کنار جاده آسفالته موجود در قمصر به سمت "کامو"، جاده دسترسی خاکی به طول 12 کیلومتر به سمت محل احداث رصدخانه کشیده شد.



رحیمی، با تاکید بر اینکه مرحله نورگیری رصد خانه از فازهای نهایی این طرح است، خاطر نشان کرد: برای این رصدخانه تلسکوپی که در نظر گرفته شده است یک تلسکوپ 3.5 متری است.



زمان پایان پروژه رصدخانه ملی





بر اساس مصوبات معاونت علمی ریاست جمهوری پروژه کلان ملی با محوریت پژوهشگاه دانشهای بنیادی اجرایی می شود و زمان پایان این پروژه سال 1393 تعیین شده است.

طراحی، ساخت و راه‌اندازی رصدخانه ملی به منظورگسترش مرزهای دانش و پژوهش و کسب فناوری در علم نجوم از جمله اهداف اجرای این طرح بیان شده است.

