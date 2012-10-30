یک دوره مسابقه طناب زنی در آبادان برگزار شد

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مسابقات که به همت هیئت ورزشهای همگانی شهرستان و با همکاری روابط عمومی شهرداری آبادان دوشنبه شب انجام شد، بیش از 60 نفر از شهروندان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی ادامه داد: در این مسابقه، شرکت کنندگان در سه رده سنی زیر 12 سال (دختران و پسران) و آقایان بالای 12 سال به رقابت پرداختند که در پایان به نفرات برتر جوایز ورزشی اهدا شد.



رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان تصریح کرد: این مسابقات که با هدف افزایش سلامت و ایجاد نشاط و شادابی بیشتر شهروندان برگزار می شود، مورد استقبال شایانی قرار گرفت.



شیرازی، در خصوص نفرات برگزیده این مسابقه گفت: در پایان، مجید محمودی، حسین خضیری بحری و فواد بنی سعید (بالای 12 سال)، محمد ولد سلطان، سیاوش دهار و شهریار عمایی (پسران زیر 12 سال) و غزل دشتی، زهرا محمودی و مژده زآب (دختران زیر 12 سال) مقام های اول تا سوم رده های سنی را کسب کردند.



وی ادامه داد: یک دوره مسابقه ضربات پنالتی نیز برای کارکنان شهرداری و فرزندان آنها برگزار شد که در پایان رحیم رحیم زاده، رضا وردشت، ایوب رحیم زاده و مجید رکابدار عناوین برتر را به دست آوردند.



شهردار آبادان افزود: با توجه به خنکی هوا در شش ماهه دوم سال، مسابقات این هیئت به صورت منظم در روزهای تعطیل برگزار می شود که از عموم شهروندان برای شرکت در این مسابقات مفرح و نشاط آور دعوت می شود.



شیرازی، هدف از برپایی این مسابقات را نهادینه کردن ورزش در خانواده ها عنوان کرد و گفت: در ورزش همگانی هدف اصلی «نشاط و سلامتی برای همه» و نیز ارتقای سلامت شهروندان است که در همین راستا مدیریت شهری نگاه ویژه ای به این مقوله مهم دارد.



رئیس هیئت ورزشهای همگانی آبادان اظهار کرد: در تدارک برنامه ریزی برای اجرای یک همایش بزرگ پیاده روی در آبادان هستیم و رایزنی های اولیه را نیز انجام داده ایم و زمان آن به زودی اعلام می شود.