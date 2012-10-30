به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم مانند اکثر قریب به اتفاق برنامه ها و همایش ها در ایران با تاخیری در حدود نیم ساعت آغاز شد.

اما فرق عمده این مراسم با دیگر مراسم و برنامه ها، استقبال از آن بود. علاوه بر سالن اصلی تالار وحدت دو طبقه از سه طبقه بالایی آن نیز تقریبا پر شده بودند.

در آغاز مراسم کلیپ کوتاهی پخش شد که به بیان اهمیت شعر آئینی از زبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شاعران سرشناس آئینی اختصاص داشت.

حسن سلطانی نیز که مجری این برنامه بود هرگاه که نوبت به وی می رسید سعی می کرد شعری نیز در رثای اهل بیت(ع) بخواند. همچنین تلفن همراه وی در ابتدای مراسم و هنگام سخنرانی اش زنگ خورد.

حجت الاسلام سیدمحمود دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات، ایرج حسابی فرزند محمود حسابی و حسن بیادی نائب رئیس شورای شهر نیز از جمله حاضران در نشست بودند.

بیش از نیمی ار مراسم اختتامیه به شعرخوانی شاعران آئینی اختصاص داشت که در فواصل برنامه روی سن حاضر می شدند. غلامرضا سازگار (میثم) یکی از پیشکسوتان شعر آئینی که از وی در این برنامه تقدیر شد، نخستین شاعر بود که شعر وی با استقبال و تشویق حاضران روبرو شد. وی پس از خواندن شعر دقایقی هم به مداحی پرداخت.

علی موسوی گرمارودی نیز شعرهایی را برای حضار قرائت کرد.

شعر حمیدرضا برقعی درباره امام علی(ع) که برای حاضران خواند با استقبال زیاد و تشویق بسیار آنان مواجه شد. «می رسد قصه به آنجا که علی دلتنگ است / می فروشد زرهی را که رفیق جنگ است / چه نیازی دگر این مرد به جوشن دارد / ان یکاد از نفس فاطمه بر تن دارد» این بخشی از شعر برقعی بود که احساسات حضار را بیش از همه برانگیخت.

در بخش دیگری از برنامه کلیپی پخش شد که به معرفی 6 پیشکسوت شعر آئینی یعنی حبیب الله چایچیان (حسان)، محمدعلی مجاهدی (پروانه)، محمدجواد غفورزاده (شفق)، ولی الله کلامی فر (کلامی) و غلامرضا سازگار (میثم) اختصاص داشت. در این مراسم از این پیشکسوتان، با اهدای لوح، تقدیر شد.

ولی الله کلامی فر (کلامی) شاعر زنجانی هنگام حضور بر سن برای دریافت لوح با تشویق پرشورتری از سوی حضار روبه رو شد که سبب گفتن جمله «مثل اینکه آذری زبان ها در میان حضار زیاد داریم» از سوی مجری شد.

سلطانی مجری برنامه هنگام دعوت از حیدری زاده، شاعر رفسنجانی نام دو کتاب از وی را ذکر کرد که یکی از آنها متعلق به این شاعر نبود و نام کتاب دیگر را نیز اشتباه گفت.

شعر حیدری زاده نیز با استقبال حاضران مواجه شد.

اما پذیرایی شام این مراسم نیز جالب توجه بود. در پایان مراسم هنگام خروج حاضران از خروجی های سالن، بسته فرهنگی به همراه غذایی در ظرف یک بار مصرف به آنان داده شد که به دلیل تعداد بسیار حاضران در مراسم، شلوغی زیادی در خروجی ها ایجاد شد که شبیه به صف غذا بود.