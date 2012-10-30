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۹ آبان ۱۳۹۱، ۹:۰۶

برای معارفه استاندار؛

وزیر کشور وارد استان ایلام شد

وزیر کشور وارد استان ایلام شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مصطفی محمدنجار صبح امروز به منظور معارفه استاندار ایلام وارد این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتصاب مجتبی اعلایی استاندار پیشین ایلام به عنوان معاون سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمود عباس‌زاده مشگینی به عنوان استاندار ایلام انتخاب شد.

محمود عباس‌زاده مشگینی دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترا، متولد مشگین شهر و تحصیلکرده دانشگاه تبریز است.

عباس‌زاده مشگینی کار مدیریت را از تصدی مدیرکلی امور شهری و روستایی استانداری اردبیل در سال 74 شروع کرد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور، روزنامه‌نگار، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، فعالیت سیاسی و ... از جمله سوابق عباس‌زاده مشگینی طی سال‌های گذشته بوده است.

مشگینی امروز با حضور وزیر کشور در ایلام معارفه می شود.

کد مطلب 1731797

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