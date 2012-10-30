وزیر کشور وارد استان ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتصاب مجتبی اعلایی استاندار پیشین ایلام به عنوان معاون سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمود عباس‌زاده مشگینی به عنوان استاندار ایلام انتخاب شد.

محمود عباس‌زاده مشگینی دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دانشجوی دکترا، متولد مشگین شهر و تحصیلکرده دانشگاه تبریز است.

عباس‌زاده مشگینی کار مدیریت را از تصدی مدیرکلی امور شهری و روستایی استانداری اردبیل در سال 74 شروع کرد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور، روزنامه‌نگار، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، فعالیت سیاسی و ... از جمله سوابق عباس‌زاده مشگینی طی سال‌های گذشته بوده است.

مشگینی امروز با حضور وزیر کشور در ایلام معارفه می شود.