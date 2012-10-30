آمادگی ایران برای کمک به توسعه افریقا/کشورهای پیشرفته همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه که بعنوان فرستاده جمهوری اسلامی ایران و به دعوت دولت جمهوری بروندی در کنفرانس شرکای توسعه ای این کشور در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو شرکت کرده است، طی سخنرانی در این کنفرانس دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با توسعه و امنیت در این کشور و کل آفریقا تبیین کرد.



امیرعبداللهیان در سخنان خود با دوستانه خواندن روابط دو کشور و تمجید از گامهای مثبت دولت بروندی در بازگرداندن آرامش به سرزمین خود و آغاز روند بازسازی پس از یک دوره بحران و بی ثباتی، ابراز امیدواری نمود که در سایه مدیریت صحیح منابع توسط دولت آقای انکرونزیزا رئیس جمهور، همراهی ومساعدت کشورهای همسایه و نهایتا حمایت و کمک جامعه بین المللی ثبات و پیشرفت روز افزون برای مردم این کشور و منطقه دریاچه های بزرک حاصل شود.



​ معاون وزیر خارجه کشورمان سهم عظیم قاره آفریقا در توسعه و پیشرفت امروز جهان و نقش الهام بخش فرهنگ و تمدن اصیل این قاره کهن را مورد تاکید قرارداد و افزود: جامعه بین المللی و کشورهای پیشرفته باید باهمکاری و ارائه کمکهای مناسب ، کشورها و ملتهای آفریقایی را در به فعلیت رساندن ظرفیت های اقتصادی عظیم خود همراهی کنند.



​معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان نگاه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای در حال توسعه آفریقایی را برادرانه و روابط با این کشورها را رو به گسترش دانست.

وی تعامل مثبت و همکاری بدون مرز و سازنده و نیز آمادگی برای انتقال تجربیات و دست آورد های جمهوری اسلامی ایران به این گروه از کشورها را مورد تاکید قرار داد.معاون وزیر خارجه در سخنان خود با دوستانه خواندن روابط دو کشور و تمجید از گامهای مثبت دولت بروندی در بازگرداندن آرامش به کشور و آغاز روند بازسازی پس از یک دوره بحران و بی ثباتی،ابراز امیدواری کرد که در سایه مدیریت صحیح منابع توسط دولت آقای انکرونزیزا رئیس جمهور، همراهی ومساعدت کشورهای همسایه و نهایتا حمایت و کمک جامعه بین المللی ثبات و پیشرفت روز افزون برای مردم این کشور و منطقه دریاچه های بزرک حاصل شود.



​ امیرعبداللهیان سهم عظیم قاره آفریقا در توسعه و پیشرفت امروز جهان و نقش الهام بخش فرهنگ و تمدن اصیل این قاره کهن را مورد تاکید قرارداد و گفت جامعه بین المللی و کشورهای پیشرفته باید باهمکاری و ارائه کمکهای مناسب کشورها و ملتهای آفریقایی را در به فعلیت رساندن ظرفیت های اقتصادی عظیم خود همراهی نمایند.



​معاون عربی آفریقای وزارت خارجه کشورمان نگاه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای در حال توسعه آفریقایی را برادرانه و روابط با این کشورها را رو به گسترش دانست.

وی تعامل مثبت و همکاری بدون مرز و سازنده و نیز آمادگی برای انتقال تجربیات و دست آوردهای جمهوری اسلامی ایران به این گروه از کشورها را مورد تاکید قرار داد.