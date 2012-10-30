بعنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا می کوشیم در بهبود روابط با تهران مؤثر باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آندریاس ایگناتیو در میهمانی که به مناسبت پنجاه و دومین سالروز استقلال این کشور در اقامتگاه خود برای سفرا و هیئت های دیپلماتیک و مقام های وزارت خارجه ایران سخنرانی می کرد گفت: دولت جمهوری قبرس هم اکنون ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برای این نیم سال بر عهده دارد. ما می کوشیم که واسطی صادق باشیم و همچنین به شیوه ای بسیار مثبت به سیاست های اتحادیه اروپا یاری رسانیم.

این دیپلمات قبرسی گفت: در این رابطه بطور سازنده تلاش می کنیم در روابط میان ایران و اتحادیه اروپا مؤثر باشیم.

ایگناتیو در عین حال به اختلافات مرزی کشورش با ترکیه نیز اشاره کرد و در این باره و دیگر اختلافات مهم بین المللی و راه حل های آن افزود: ما بر این باوریم که کشورها با گفتگوهای سیاسی و تعهد قادر باشند راه حل هایی صلح آمیز برای تمامی ناساگاری ها و مشکلات بین المللی بیابند.

وی گفت: ما می توانیم با هم برای دنیایی صلح آمیز ، جامعه ای بهتر، برای صلح و ثبت حمایت از حقوق تباع خود تلاش کنیم.

در این ضیافت و میهمانی سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه نیز شرکت داشتند.

معاون وزیر خارجه ایران طی سخنانی در این میهمانی از لغو سفر نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا که قرار بود در میهمانی شب گذشته شرکت داشته باشند، ابراز تاسف کرد.

این مقام ایرانی همچنین از سیاست های غرب در قبال ایران و تحریمها اعمال شده علیه جمهوری اسلامی نیز انتقاد کرد و گفت: ما معتقدیم که تحریم و اقدام نظامی کاری را از پیش نخواهد برد.

عراقچی همچنین در پاسخ به پرسشی که گفته می شود لغو سفر نمایندگان اروپایی از سوی ایران بوده تصریح کرد: آنها پیش شرطهایی را برای سفر به ایران مطرح کردند که جمهوری اسلام این پیش شرط ها را نمی پذیرد.

عراقچی در پاسخ به پرسش مهر که چه عواملی در پس پرده لغو این سفر بود، گفت : بدون شک فشارهایی که از سوی محافل رژیم صهیونیستی وجود داشت عاملی مهمی در این لغو سفر بود.

عراقچی در این باره که آیا در آینده ممکن است این سفر انجام شود یا خیر گفت: این بسته به طرف اروپایی است ایران آماده گفتگوست و گفتگو رویکرد خوبی است.

عراقچی همچنین وظیفه قبرس را بعنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا سنگین و سخت توصیف کرد و گفت : امیدواریم که دولت این کشور بتواند از عهده این وظیفه سنگین در بهوبد و نزدیکی روابط ایران با اروپا بر آید.