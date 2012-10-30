نمایش " شش پنجره مایل" به جشنواره منطقه ای تئاتر بسیج کشور راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره جشنواره تئاتر بسیج گلستان با شرکت 11 گروه نمایشی در دو بخش صحنه ای و خیابانی از روز شنبه کار خود را آغاز کرد و شامگاه دوشنبه با معرفی برترین ها پایان یافت.

نمایش شش پنجره مایل به کارگردانی رضا شیبانی از شهرستان گنبدکاووس در این دوره جشنواره شرکت کرده بود.

الله قلی نظری ، دبیر جشنواره و مسئول انجمن تئاتر گلستان در مراسم اختتامیه گفت: دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان در ایامی برگزار می شود، که بین دو عید بزرگ قربان و غدیر قرار دارد.

وی ادامه داد: داوران در سه مرحله خوانش متون، بازبینی و مرحله پایانی جشنواره به برگزاری جشنواره کمک کردند.

نظری خاطر نشان کرد: 9 نمایش صحنه ای و 9 نمایش خیابانی به مرحله پایانی راه یافتند.

به گزارش مهر، نمایش مسیرآب های زیر زمینی به کارگردانی علی فخر حسینی از شهرستان گنبد روز شنبه (6 آبان ) در سالن اصلی تالار فخر الدین اسعد گرگانی، نمایش این عشق پیر به کارگردانی رشید نصیری از شهرستان بندرگز در تالار بندرگز، نمایش بیگانه به کارگردانی احمد جهانی از شهرستان گرگان در سالن باکس واقع در پشت تالار فخرالدین اسعد گرگانی، نمایش خیابانی چشمها را باید شست به کارگردانی محمد عرب از شهرستان آزادشهر در محوطه تالار، نمایش رفتم بنویسم بابک تهرانی از شهرستان گرگان در سالن اصلی تالار فخر الدین اسعد گرگانی نمایش داده شدند.

همچنین نمایش شش پنجره به کارگردانی رضا شیبانی از شهرستان گنبد در سالن اصلی تالار فخر الدین اسعد گرگانی، نمایش شب شعر در روز.. به کارگردانی مهدی صمدی از شهرستان کردکوی در تالار بندرگز، نمایش پرتره دو نفره به کارگردانی صمد رحیمی از شهرستان گرگان در سالن باکس واقع در پشت تالار، نمایش خیابانی حسرت ققنوس به کارگردانی حسن رجب پور از شهرستان گرگان در محوطه تالار، نمایش دعوت به همکاری به کارگردانی احمد زیانی از شهرستان گرگان در سالن اصلی تالار فخر الدین اسعد گرگانی به اجرا در آمدند.

نمایش من هنوز معتقدم به کارگردانی مجید انوری از شهرستان گرگان در سالن اصلی تالار فخر الدین اسعد گرگانی به اجرا درآمد.