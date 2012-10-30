به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی بیغش در جلسه سازماندهی گروه نخبگان جوان استان، مردم خراسان شمالی را انسان‌هایی بصیر، ولایت مدار، شهید پرور، قناعت پیشه و صبور و جوانانش را افرادی با امید، با نشاط و برخوردار از عزت نفس عنوان کرد و افزود: این خصوصیات از جمله مواردی بود که در سفر رهبر انقلاب به استان، وقتی خدمت ایشان رسیدم در مورد مردم خراسان شمالی خدمت ایشان عرض کردم.

وی تصریح کرد: مردم خراسان شمالی، مردمی هستند که برای زنده نگهداشتن نظام اسلامی و احیاء ارزش‌های آن از هیچ کوششی دریغ نکرده اند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در ادامه با اشاره به اهمیت شناسایی نخبگان جامعه و مولفه نخبه پروری اظهارداشت: با سرلوحه قراردادن منویات رهبر انقلاب در راستای لزوم توجه به نخبگان، با تمام وجود بر روی این قشر سرمایه گذاری خواهیم کرد.

وی از آمادگی کامل برای رسیدگی به خواسته‌های نخبگان استان در چارچوب قانون خبرداد و گفت: باید برای به فعل درآوردن استعدادهای بالقوه جوانان تلاش‌های لازم انجام شود.

احمدی بیغش تصریح کرد: آماده‌ایم تا سخن صاحبان ایده‌ها را در هر سطحی از تحصیلات بشنویم و طرح‌ها و ایده‌های آنان را پذیرفته و مورد بررسی قرار دهیم.

در این جلسه، تدوین ساختار گروه نخبگان جوان به منظور ایجاد زمینه حمایت شایسته از آنان و بر قراری پل ارتباطی مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نخب‌گان، با هدف ارتقاء این قشر ارزشمند و جمع آوری ایده‌های آنان مورد تاکید قرار گرفت.