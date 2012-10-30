نماینده ایلام از ورزشگاه 15 هزار نفری شهر ایلام بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شوهانی در این بازدید با اشاره به وجود امکانات بسیار عالی در مجموعه غدیر ابراز امیدواری کرد با تخصیص بموقع اعتبار دو پروژه مهم این مجموعه شامل استادیوم 15 هزار نفری در پایان سالجاری و سالن بین المللی تیراندازی در سال آینده به بهره برداری برسد.

وی بیان داشت: این مجموعه در صورت تکمیل می تواند پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه ورزش استان باشد.

شوهانی با اشاره به علاقمندی مردم استان به رشته فوتبال و وجود استعدادهای بالقوه در استان، گفت: پس از افتتاح استادیوم باید زمینه تشکیل یک تیم قوی فوتبال برای حضور در لیگ دسته اول کشور به عمل آید .

در این بازدید حیاتی فرماندار شهرستان ایلام، فتاحی مدیرکل ورزش و جوانان و گروهی از اصحاب رسانه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را همراهی می کردند.

مجموعه ورزشی غدیر با 200 هزار مترمربع شامل 9 فضای ورزشی سرپوشیده است که سه مکان شامل سالن ژیمناستیک، رزمی و تیراندازی در دست احداث و شش سالن نیز شامل سالن های وزنه برداری ، سالن2500 نفره مسابقات قلاویزان، کبدی، تکواندو، بسکتبال و جودو به بهره برداری رسیده است.