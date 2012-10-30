برگزاری مانور پدافند غیر عامل در 5 هزار مدرسه آذربایجان غربی

ولی سمرقندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مانورها با همکاری نیروهای جمعیت هلال احمر، آتش نشانی و فورتهای پزشکی استان برگزار می شود افزود: دفاع غیرعامل متعلق به یک قشر خاص نیست و همه افراد در آن سهیم هستند.

وی با بیان اینکه حفظ هوشیاری مردم در تمام حوزه ها وظیفه ای است که نیازمند تلاش همه مردم و مسئولان استان است اظهارداشت: دفاع غیرعامل پایدارترین، صلح آمیزترین و ارزانترین نوع دفاع است که نیازمند توجه ویژه ای است.

سمرقندی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش در بحث فرهنگ سازی می تواند در این زمینه گام های مهمی را بر دارد گفت: هوشیاری مردم مهمترین ابزار بازدارندگی است که دشمنان برای مقابله با آن برنامه ریزی می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره فرمان مقام معظم رهبری درباره پدافند غیر عامل گفت: پدافند غیر عامل بستر مناسبی برای حفظ توسعه پایدار و همسو با سیاست های تنش زدایی ایران اسلامی است که رهبر انقلاب با تشخیص به موقع آن نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کردند.

آذربایجان غربی دارای 5500 مدرسه با افزون بر 570 هزار نفر دانش آموز است.