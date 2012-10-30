بازگشایی راهها در خراسان شمالی/ خسارات سیل زیر بنایی است

سید علی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیل شب گذشته و نخستین ساعات بامداد سه شنبه سبب وارد آمدن خساراتی به راه‌ها و اراضی و محصولات کشاورزی شهرستان مانه و سملقان شده است.

وی افزود: این سیل شب گذشته محور آشخانه به سمت شهرآباد نیروی هوایی را برای مدت دو ساعت مسدود ساخت که با تلاش نیروهای راهداری مسیر مذکور بازگشایی شد.

میرکریمی تصریح کرد: در سیل دیشب بیشترین خسارات به زیرساخت‌های راه و اراضی و محصولات کشاورزی شهرستان مانه و سملقان وارد شده و در حال حاضر نیز کارشناسان ستاد حوادث غیرمترقبه استان برای برآورد میزان خسارات وارده به منطقه اعزام شده‌اند.

وی اضافه کرد: روز گذشته در محور آشخانه- شهرآباد نیروی هوایی، یک دستگاه خودرو پراید با سه سرنشین و یک کامیونت باری با یک سرنشین ، علی رغم هشدارها و ممانعت ماموران از راهی فرعی وارد رودخانه گرماب شده و در سیل گرفتار شده بودند که نجات این افراد حدود پنج ساعت وقت نیروهای امدادی و ماموران را گرفت.

این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی و فرعی شهرستان مانه و سملقان و بجنورد که از یکشنبه دچار سیل شده بودند بازگشایی شده و تنها در دو روستای "زرنه" و "امانلی" بخش راز و جرگلان رفت و آمد با مشکل صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب نیز سیل در خراسان شمالی به راه‌های ارتباطی و محصولات کشاورزی سه شهرستان بجنورد، مانه و سملقان و گرمه خسارت وارد کرد.

در سیل یکشنبه شب راه‌های روستایی و محصولات زراعی حدود 35 روستا در این سه شهرستان دچار خسارات قابل توجهی شدند.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خراسان شمالی هم اکنون سامانه بارش زا در حال خروج از استان است و از امروز تا یکشنبه هفته آینده هوایی صاف در آسمان خراسان شمالی پیش بینی شده است.