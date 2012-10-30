توانمندی سمن ها به دستگاه های دولتی شناسانده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق اکبری شامگاه دوشنبه در نشست با دبیران سازمان های مردم نهاد افزود: در حال حاضر تعداد 4200 سمن در سازمان جوانان کشور ثبت شده است.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در راستای ساماندهی و توانمندسازی سمن ها افزود: در این حوزه چندین کار در سطح کلان طراحی شده که شامل دوره های توانمندسازی عمومی و تخصصی در زمینه های مدیریت مالی، راه های کسب درآمد و غیره است و به صورت آموزش های ویژه ارائه خواهد شد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش وجوانان با تاکید بر لزوم شناساندن توانمندی سمن ها به دستگاه های دولتی ادامه داد: در زمینه شناساندن توانایی سمن ها یک بعد از کار به عهده ما و بعد دیگر آن به عهده خود سمن ها است به طوری که سمن ها با ارائه کارهای جدید و خلاقانه می توانند نهادها را جذب خود کرده و حمایت مالی آنها را دریافت دارند.

اکبری ادامه داد: ما به دنبال انجام کارهای نمایشی در حوزه جوانان نیستیم و قصد استفاده ابزاری از آنها را نداریم.