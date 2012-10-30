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۹ آبان ۱۳۹۱، ۹:۱۸

اکبری:

توانمندی سمن ها به دستگاه های دولتی شناسانده شود

توانمندی سمن ها به دستگاه های دولتی شناسانده شود

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: باید تلاش کنیم توانمندی و ظرفیت سمن ها برای دستگاه های دولتی آشکار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق اکبری شامگاه دوشنبه در نشست با دبیران سازمان های مردم نهاد افزود: در حال حاضر تعداد 4200 سمن در سازمان جوانان کشور ثبت شده است.
 
وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در راستای ساماندهی و توانمندسازی سمن ها افزود: در این حوزه چندین کار در سطح کلان طراحی شده که شامل دوره های توانمندسازی عمومی و تخصصی در زمینه های مدیریت مالی، راه های کسب درآمد و غیره است و به صورت آموزش های ویژه ارائه خواهد شد.
 
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش وجوانان با تاکید بر لزوم شناساندن توانمندی سمن ها به دستگاه های دولتی ادامه داد: در زمینه شناساندن توانایی سمن ها یک بعد از کار به عهده ما و بعد دیگر آن به عهده خود سمن ها است به طوری که سمن ها با ارائه کارهای جدید و خلاقانه می توانند نهادها را جذب خود کرده و حمایت مالی آنها را دریافت دارند.
 
اکبری ادامه داد: ما به دنبال انجام کارهای نمایشی در حوزه جوانان نیستیم و قصد استفاده ابزاری از آنها را نداریم.
کد مطلب 1731814

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