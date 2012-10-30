به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی که سال گذشته به صورت ملی برگزار شده بود، در سال جاری برای نخستین بار به عنوان همایشی بین المللی به میزبانی خراسان شمالی برگزار میشود.
این همایش به همت مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صبح سه شنبه با حضور جمعی از شخصیتهای بین المللی و ملی آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.
در این همایش شخصیتهای بینالمللی همانند نماینده سازمان جهانی بهداشت، مدیر اجرایی فدراسیون غرب و شخصیتهای علمی از کشورهای کانادا، استرالیا، اتریش، مصر و سوئیس و نیز شخصیتهای علمی حوزه بهداشت و درمان کشور حضور دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مراسم آغازین این همایش هدف از برگزاری آن را شناسایی تجارب و کارکردهای مطلوب کارکنان و داوطلبان حوزه سلامت در نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی برای توسعه فعالیتهای حرفهای فعالان نظام مراقبت در سطح محلی، ملی، منطقهای و بین المللی عنوان کرد.
محمدرضا مجدی تبادل تجارب و کارکردها، نشان دادن توانمندیهای اجرایی، انتقال توانمندیهای اجرایی مدیریتی نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی کشور و مدیریتی ایران به کشورهای دیگر و ... را از دیگر اهداف این همایش اعلام کرد.
وی محورهای همایش را شامل آموزش و پژوهش، استفاده از اطلاعات و آمار تصمیم گیری، بهداشت محیط حرفهای، گسترش و مدیریت شبکه، سلامت جمعیت و خانواده، بهداشت مدارس، توسعه سازمان و منابع، آموزش و ارتقای سلامت، شیوه زندگی سالم، پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و غیرواگیر برشمرد.
این همایش از صبح سه شنبه آغاز شده و عصر پنج شنبه نیز با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان میدهد.
نظر شما