دختران فراری طعمه پسر تبهکار برای اخاذی

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه مردی با مراجعه به ماموران از سرقت خودروی پراید خود خبر داد. او در شکایت خود به ماموران گفت : ساعتی قبل خودروی خود را برای خرید مقابل یک سوپرمارکت پارک کرده بودم که پس از بازگشت متوجه سرقت خودروی خود شدم.

پس از این شکایت پرونده برای رسیدگی به اداره آگاهی خراسان رضوی ارسال شد که شاکی در جریان تحقیقات گفت : یک روز پس از سرقت دختر جوانی با من تماس گرفت و مدعی شد او خودرو را سرقت کرده است. دختر جوان برای بازگرداندن خودرو درخواست یک میلیون تومان پول کرده است.

کارآگاهان در ادامه از شاکی خواستند به بهانه پرداخت پول با دختر جوان قرار بگذارد. شاکی نیز با توجه به آموزش های پلیس دختر جوان را در محل قرار حاضر کرد که ماموران او را دستگیر کردند.

در جریان تحقیقات مشخص شد دختر 28 ساله چندی قبل به دلیل اختلافاتی که با خانواده اش داشته از خانه فرار کرده و در دام سرکرده این باند گرفتار شده بود. پسر تبهکار پس از سرقت خودروها از سطح شهر از دختران و پسران جوان سوءاستفاده کرده و با کمک آنها از صاحبان خودروها اخاذی می کرد.

کارآگاهان سپس یکی دیگر از اعضای این باند را شناسایی کرده و پس از دستگیری او متوجه شدند پسر جوان نیز در دام سرکرده باند گرفتار شده بود.

ماموران با اعتراف این دو عضو باند موفق به شناسایی مخفیگاه رئیس باند شده و او را هم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

هم اکنون تحقیقات از متهمان برای شناسایی دیگر اعضای باند و سرقت ها در اداره آگاهی ادامه دارد.