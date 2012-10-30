سازمان های مردم نهاد زنجان در سال جاری بودجه نگرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج رحمانی شامگاه دوشنبه در نشست با دیبران سازمان های مردم نهاد پس از افتتاح اولین ساختمان امور فرهنگی جوانان که با حضور معاون ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان انجام شد، اظهار داشت: پس از گذشت چند ماه از ادغام دو دستگاه تربیت بدنی و سازمان جوانان، سازمان های مردم نهاد توانستند کارهای بزرگی را به انجام برسانند که امید داریم این رویه همچنان ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه تا کنون در سال 91 اعتباری برای سمن ها ارایه نشده است افزود: پی گیر هستیم از ساختمان های مازاد دستگاه های دولتی برای استفاده سمن ها بهره مند شویم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه برای راه اندازی ساختمان فعلی معاونت فرهنگی ساماندهی امور جوانان 60 میلیون تومان هزینه شده است ادامه داد: ساختمان اصلی امور فرهنگی جوانان در روبروی هتل بزرگ احداث خواهد شد و در صورتی که اعتبارات آن تخصیص یابد تا حدود شش ماه دیگر آماده بهره برداری خواهد شد.

رحمانی با یادآوری اینکه در این ساختمان برای هر سمن دفتری در نظر گرفته شده است خاطر نشان کرد: در این ساختمان برای برگزاری جلسات سمن ها هیچ محدودیتی وجود ندارد.

