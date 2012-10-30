جشنواره ملی ایده های برتر در پارک فناوری یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جشنواره ملی ایده های برتر با هدف تکریم اندیشه، تشویق خلاقیت و نوآوری همچنین شناسایی استعدادها و قابلیت های موجود در کشور در روز 23 آذرماه در پارک علم و فناوری یزد و هشتمین نمایشگاه ابتکارات و اختراعات از 20 تا 22 آذرماه در محل پارک علم و فناوری یزد برگزار می شود.



طرحهای ارسالی در 15 گروه برق و الکترونیک، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، عمران، مکانیک، هوا فضا، انرژیهای نو، نساجیو صنایع شیمیایی، مواد، متالورژی و معدن، صنایع و مدیریت فناوری، هنر و معماری، علوم پزشکی، علوم پایه، مهندسی پزشکی و زیست فناوری، فناوری نانو، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم انسانی و سایر پذیرفته شد.

ایده هایی که منجر به ثبت اختراع و یا مقاله شده اند و تا تاریخ 23 آذرماه 91 بیش از 2 سال از ثبت اختراع و یا چاپ آن نگذشته باشد در این دوره از جشنواره نیز پذیرش می شوند.