به گزارش خبرنگارمهر، سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین دوشنبه شب با حضور در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و رسانه در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت.
سردار محمدرضا نقدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشته شدن 26 دانشآموز در شهرستان بروجن و جوسازی رسانههای بیگانه مبنی بر اینکه باید اردوهای راهیان نور به دلیل عدم امنیت کافی تعطیل شود، گفت: اقدام رسانه های بیگانه از ابتدای انقلاب هم برای ما مشخص شده بود و معلوم است آنها تلاش می کنند افکار صاحبانشان را القا کنند و میخواهند کاری که با زور سرنیزه نتوانستند بر ملت ما بیاورند با خبرسازی، دروغ پردازی و شایعه بر ملت ما القا کنند.
وی با بیان اینکه انتظار نداریم که رسانههای بیگانه درخصوص راهیان نور حرف خوب بزنند، گفت: طبیعی است هر کار خوبی که در کشور صورت میگیرد با دشمنی رسانههای ضد انقلاب روبرو میشود و آنها سعی می کنند این گونه اقدامات را تخریب کنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: راهیان نور یکی از محورهای فعالیتهایی است که در حوزه گردشگری انقلابی و مذهبی در کشور صورت می گیرد و بسیاری از جوانها را از آفتها مصون میکند.
نقدی با اشاره به اینکه در طول سال میلیونها تردد از طریق راهیان نور صورت میگیرد گفت: البته در این میان ممکن است حوادثی هم اتفاق بیافتد و به صورت طبیعی باید کاری کرد که ایمنی به حداکثر برسد و چنین حوادثی به وجود نیاید.
وی با تاکید بر اینکه در این حادثه همه بررسیهای کارشناسی نه تنها از سوی سازمان بسیج مستضعفین بلکه از سوی همه سازمانهای مسئول ایمنی کشور صورت گرفت، گفت: بررسیهای کارشناسی نشان می داد هیچ عیب و ایرادی به لحاظ مدیریت کار متوجه مسئولان راهیان نور شهرستان بروجن وارد نبوده و آنها تمام کارهای خود را به نحو شایسته انجام دادند و حتی دستورالعمل 22 صفحهای ایمنی که به آنها ابلاغ شده بود را مو به مو دنبال می کردند.
نقدی تاکید کرد: تنها اشکال موجود در زمان این حادثه این بود که افسر ناظر در داخل اتوبوس به راننده اعتماد کرده و عکس العملی به ایراد کوچکی که در چراغ ماشین به وجود آمده بوده نشان داده نشده بود که همین اتفاق منجر به کشته شدن تعدادی از دانشآموزان شد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: همه این حادثه تنها در 4 دقیقه اتفاق افتاد و متاسفانه در این زمان کوتاه ترمز ماشین برید و به دلیل اینکه در سراشیبی سرعت زیاد میشود این حادثه ناگوار به وجود آمد.
وی خاطرنشان کرد: این حادثه ناگوار به ما درس داد که باید سختگیریها را نه تنها در مدیریت بلکه در داخل اتوبوس و تا لحظه آخر اعمال کنیم تا دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
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