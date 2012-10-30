به گزارش خبرنگار مهر، محسن زارعی شامگاه دوشنبه در نشست با دبیران سازمان های مردم نهاد (سمن ها) با بیان اینکه پس ار ادغام دو وزارت خانه وقفه ای در کار ارایه مجوز به سمن ها و ثبت آنها ایجاد شد اظهار داشت: ایجاد وقفه به دلیل بازنگری دوباره برای حصول اطمینان از انجام کارها به صورت قانونی بوده است تا در آینده مشکلی برای سمن ها ایجاد نشود.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای تسهیل کار سمن ها و راحتی دریافت مجوز افزود: در راستای تسهیل فعالیت سمن ها کلیه مراحل ثبت و ارایه اعتبار نامه به استان ها واگذار شده است.

مدیر کل مشارکت ها جوانان وزارت ورزش و جوانان از راه اندازی پرتالی برای اتباط گیری سمن ها با یکدیگر خبر داد و خاطر نشان کرد: این پرتال باعث می شود سمن ها به صورت بهتر و مطلوب تر به دستگاه ها معرفی شوند.

زارعی تعامل دستگاه ها با سمن ها را از مشکلات این موسسه های مردم نهاد عنوان کرد و گفت: با استفاده از این پرتال و سامانه ای که راه اندازی خواهد شد سمن ها بر اساس اولویت های استان ها فعالیت خواهند کرد.

زارعی با بیان اینکه سمن ها سازمان های مردم نهاد هستند و بودجه ای برای آنها تعریف نشده است اظهار داشت: سمن ها نباید خود را محدود به پشتوانه مالی دولت نمایند که بدون آن از فعالیت باز بمانند.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در راستای ساماندهی سمن ها افزود: اگر سمن ها به صورت شبکه ای فعالیت کنند دستگاه ها نیز تمایل بیشتری برای تعامل با آنها خواهند داشت.

مدیر کل مشارکت های جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید براینکه می خواهیم بیشتر حمایت ها را در بحث شبکه ها به انجام رسانیم خاطر نشان کرد: در صورتی که یک شبکه هم زمان و هماهنگ در کشور فعالیت نماید بدون شک خروجی مطلوبی خواهد داشت.

سمن ها باید در حوزه کاری خود تخصص داشته باشند

مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: سمن ها برای ارایه خروجی مطلوب تر باید در حوزه فعالیتی خود تخصص دااشته باشند.

محسن زارعی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سمن ها در کشور حوزه های فعالیتی متفاوتی دارند اظهار داشت: این حوزه ها در موضوعات پژوهشی، اجتماعی، علمی و مذهبی هستند.

وی عدم تمرکز در فعالیت ها و حوزه کاری را از مشکلات سمن ها عنوان کرد و افزود: فعالان در سمن ها احساس می کنند چون در عرصه ای اجتماعی حضور می یابند بنابراین می توانند در هر حوزه ای وارد شوند.

مدیر کل مشارکت های جوانان وزارت ورزش و جوانان ایجاد شبکه ها را در راستای ساماندهی فعالیت سمن ها مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: با ایجاد این شبکه ها سمن ها در موضوعات خاصی متمرکز شده و فعالیت خواهند کرد.

زارعی خاطر نشان کرد: سمن ها برای انجام کار بهتر باید در حوزه کاری خود متخصص باشند.

در حاشیه این نشست معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از در نظر گرفتن اعتبار سه میلیارد تومانی وزارت خانه برای حمایت از سمن ها خبر داد و گفت: اعتبارت ارایه شده برای سمن ها در حوزه های مختلف متفاوت است برای مثال برای هر استان برای اعزام گروه ها به دبیرخانه حدود 10 میلیارد تومان برای هر استان در نظر گرفته شده است.