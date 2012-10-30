واحدهای صنفی استان مرکزی اجازه خودداری از عرضه کالا به مردم را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال فدایی فروتن صبح روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ستاد مبارزه با احتکار و گران فروشی با واحدهای صنفی که از عرضه کالاهای خود به مردم خودداری کنند به شدت برخورد می کند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، دادگستری، اداره تعزیرات، نیروی انتظامی و مجامع امور صنفی عضو ستاد مبارزه با احتکار و گران فروشی استان مرکزی هستند.

فروتن با بیان اینکه عدم عرضه کالا در واحدهای صنفی در دو حوزه تخلفات تعریف می شود، خاطرنشان کرد: یک بخش شامل عدم عرضه کالاهایی است که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از واحدهای آنها و واحدهای صنفی و انبارها اطلاع دارد که این تخلف امتناع از عرضه کالا توسط واحدهای صنفی است.

عدم عرضه کالا در حوزه احتکار



وی با اشاره به بخش دوم عدم عرضه کالا اظهارداشت: بخش دیگر شامل کالاهایی است که سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی از وجود آنها در انبارها و واحدهای صنفی بی اطلاع است که این تخلف در حوزه احتکار تعریف می شود.

معاون سازمان صنعت،معدن وتجارت استان مرکزی با اشاره به برنامه گسترده حوزه نظارت و بازرسی این سازمان در بخش مواد غذایی مورد نیاز مردم گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور این سازمان از آمادگی کامل برای نظارت بر شرایط فعلی بازار برخوردار است تا از احتکار و عدم عرضه کالا در سطح واحدهای صنفی جلوگیری شود.

فروتن از مردم درخواست کرد محل نگه داری کالاهای قاچاق و احتکار شده را شناسایی و به بازرسان اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت با این متخلفان اقتصادی برخورد قانونی صورت گیرد.