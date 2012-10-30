به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید محمدحسینیطاهری افزود: اخیرا در موارد متعدد صندوقهای قرضالحسنه محلی که بدون هماهنگی و اخذ مجوز و حتی بدون رعایت تشریفات بانکی بین تعدادی از همسایهها شکل گرفته با مشکلات عدیده روبرو شدهاند که در روزهای گذشته برخی اعضای این صندوق برای پیگیری حقوق از دست رفته خود به دادسرای اراک مراجعه کردهاند.
وی با بیان اینکه در اغلب موارد موضوع شکایت این افراد جنبه کیفری نداشته و از طریق دادسرا قابل تعقیب نیست خاطرنشان کرد: شهروندان از عضویت در این صندوقها که فاقد سازو کار قانونی است و تضمینی برای جلوگیری از تضییع حقوق اعضا ندارد اجتناب کنند.
دادستان اراک در بخش دیگری از سخنان خود به نارضایتی مردم از توقف کاروانهای عروسی و رقص و پایکوبی برخی از این افراد در خیابانها اشاره کرد و گفت: اینگونه اعمال باعث سلب آسایش عمومی و جریحهدار کردن عفت عمومی است و در صورت بروز راه بندان و تصادف در معابر، موضوع از مصادیق اخلال در نظم عمومی محسوب میشود.
وی در پایان به این افراد هشدار داد: دادستانی اراک ضمن تذکر در جهت احترام به قانون و حقوق شهروندی حق خود در تعقیب کیفری این افراد را محفوظ میداند.
دادستان اراک هشدار داد:
مشکلات صندوقهای قرض الحسنه خانگی/ افراد از عضویت در صندوقها خودداری کنند
اراک - خبرگزاری مهر: دادستان اراک گفت: شهروندان از عضویت در صندوقهای قرضالحسنه خانگی بدون مجوز، و فاقد ساز و کار قانونی خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید محمدحسینیطاهری افزود: اخیرا در موارد متعدد صندوقهای قرضالحسنه محلی که بدون هماهنگی و اخذ مجوز و حتی بدون رعایت تشریفات بانکی بین تعدادی از همسایهها شکل گرفته با مشکلات عدیده روبرو شدهاند که در روزهای گذشته برخی اعضای این صندوق برای پیگیری حقوق از دست رفته خود به دادسرای اراک مراجعه کردهاند.
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