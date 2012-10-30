معرفی ظرفیت محلی و بومی روستاهای اصفهان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکراصفهانی دوشنبه شب در نشست مشترک دهیاران، بخشداران و فرمانداران استان اصفهان به تعداد زیادی از پروژه‌های آماده استان در شهرستان‌ها و روستاها اشاره و اظهار داشت: تعداد پروژه‌های آماده شده در شهرستان‌ها به حدی زیاد است که برای افتتاح این پروژه‌ها در سراسر استان باید نوبت بندی کرد.

شناسایی توان گردشگری روستاها ضروری است

وی به ظرفیت گردشگری، فرهنگی، میراث فرهنگی در روستاها و شهرستانها اشاره و تصریح کرد:باید توان طرح گردشگری را در روستاها و شهرستانها شناسایی کرد.

استاندار اصفهان با انتقاد از اینکه استان اصفهان پر قابلیت های ناشناخته است، تصریح کرد: در حال حاضر از استان اصفهان از کمترین ظرفیت‌ها استفاده‌می‌شود در حالی که ظرفیت استان به خصوص در شهرستان‌های اصفهان بسیار است.

صنایع دستی برخی روستاها در حال فراموشی است

وی ادامه داد: برخی از صنایع دستی روستایی در حال فراموشی است که باید این هنرها که در حال فراموشی و خاموشی است را احیا کنید.

ذاکراصفهانی تاکید کرد: دهیاران ظرفیت‌های بومی و محلی را شناسایی و با مشارکت بخش خصوصی و افرادی که علاقه‌مند به تعاونی‌های اشتغال هستند، روستا را احیا کنند.

وی با بیان اینکه ما هنوز در مسیر تمدن نوین هستیم، اضافه کرد: در حوزه عمران و خدمات صرف نظر از خدمات فرهنگی، اجتماعی تلاش‌های خوبی در روستاها انجام شده است.

استاندار اصفهان تاکید کرد: خیز جدید مدیریت استان در بحث آبادانی، یکپارچگی دستگاه‌ها مورد نظر مدیریت استان و توزیع امکانات تا پایان سال دولت دهم در همه عرصه‌های مختلف است.