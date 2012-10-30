آب سرشاخه های دز به شهرستان دلیجان منتقل می شود

مهرداد امرائی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: انتقال آب از سرشاخه های دز به شهر دلیجان و پنج روستای تابعه با حمایت و پیگیری های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: شش میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات خشکسالی و منابع عمومی به این مهم اختصاص داده شد که سه میلیارد تومان آن تا پایان سال جاری و مابقی در سال آینده محقق خواهد شد.

امرائی با اشاره به این موضوع که این پروژه با محوریت و مسئولیت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه آینده اجرا خواهد شد افزود: احداث تصفیه خانه نیز برای این پروژه به تدریج انجام می شود.

سرپرست فرمانداری دلیجان اظهار داشت: اجرای خط انتقال شامل پمپاژ، خط و شیرآلات مربوطه مطابق با اسناد و نقشه های مطالعاتی صورت می پذیرد.