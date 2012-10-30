انتقاد از نبود متولی مشخص برای مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در ستاد اقامه نماز شهرستان میاندرود افزود: در تمامی مناطق استان باید شورای اقامه نماز تشکیل شود و به صورت مستمر جلسه داشته باشد .



وی با بیان اینکه فرهنگ نماز و اقامه آن باید در جامعه اسلامی نهادینه شود گفت: این شعار عظیم اسلامی بصورت فردی چه اجتماعی در قالب نماز جمعه و جماعات هر چه باشکوه‌ تر و چشم‌گیرتر باید برگزار شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، از نبود متولی مشخص در مساجد انتقاد کرد و بیان داشت: هم اکنون مساجد نه در اختیار ارشاد و نه در اختیار اوقاف و نه سازمان تبلیغات است بلکه هیئت امنا آن را اداره می کنند که گاهی مشکلاتی به وجود می آید.

حضور فعال آبفار مازندران در جشنواره توانمندیهای بهره برداری آب و فاضلاب



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران گفت: نخستین جشنواره توانمندیهای بهره برداری در صنعت آب و فاضلاب کشور از 21 الی 24 آبان ماه سالجاری در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری تهران برگزار می شود و در این نمایشگاه شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران حضوری فعالانه خواهد داشت.

محمد حسین برزگر محورهای این جشنواره را در زمینه ارائه طرحها و پروژه های بهبود و ارتقا در سامانه های مورد بهره برداری،تجهیزات صنعتی تولید شده در داخل کشور، ابداعات،اختراعات و نوآوری در بهره برداری همچنین طرحهای پژوهشی و تالیف و ترجمه کتابهای مرتبط با موضوعات بهره برداری عنوان کرد.

وی اظهار داشت: در این جشنواره فعالیت شرکت های آب و فاضلاب کشور در زمینه بازسازی و نوسازی تاسیسات آب، نگهداری و تعمیرات و برون سپاری به صورت ماکت، فیلم، عکس، پوستر، بروشور و طرحهای پایلوت ارائه خواهد شد.

کشف یک انبار کالا به اتهام احتکار در ساری

اسماعیل هادی نژاد، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ساری از کشف و ضبط بیش از هزار و 500 عدد مواد شوینده ذخیره شده در یک انبار غیر قانونی در شهرستان ساری خبر داد.

وی افزود: این گزارش از سوی شهروندان به واحد ستاد خبری اعلام و بابررسی و تائید صحت موضوع با تشکیل پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

هادی نژاد گفت: موارد ذکر شده در راستای اجرای طرح تشدید بازرسی ها از انبار کالاهای اساسی جهت جلوگیری از احتکار احتمالی برخی از کالاهای اساسی و سوء استفاده برخی سودجویان اقتصادی صورت گرفته است.