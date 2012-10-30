واقعه غدیر انکارناپذیر است

حجت الاسلام سید محمد علی میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار مرد: امامت زائیده خود کعبه و اصل اسلام است و دشمنان برای مقابله با اصل امامت برنامه ریزی کرده و فرهنگ غدیر را مورد هجمه قرار داده اند.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی شیعیان با فرهنگ غدیر افزود: مرحله نهایی نبوت حضرت ابراهیم(ع) از منظر آیات قرآن، امامت است و این امر اهمیت امامت را نشان می دهد.



میرمحمدی عنوان کرد: استکبار جهانی علاوه از جنگهای متعددی که علیه اسلام و ایران به راه انداخته است، امروز جنگ دیگری در مبارزه با فرهنگ غدیر آغاز کرده که ضروری است نسبت به آن آگاه باشیم.



وی اظهار کرد: استکبار تلاش بسیاری انجام داده تا مانع گرایش مردم جهان به انقلاب اسلامی شود و در این مسیر سعی کرد تا میان شعیه و سنی اختلاف افکنی کند.



مدیرکل اوقاف خوزستان عنوان کرد: مردم کشورهای منطقه مردمی نمازخوان و اهل قرآن بوده و هستند و مشکل اصلی موجود در این کشورها مشکل رهبری بوده و برای رفع همین مشکل نیز قیام کردند.



وی اظهار کرد: واقعه غدیر یک واقعه پذیرفته شده تاریخی است و خدشه وار کردن به آن غیرممکن است ولی برخی عنادها هست که باعث می شود این با برخی شبهات بی پایه اساس مورد هجوم قرار گیرد.



میرمحمدی عنوان کرد: مبلغان و افرادی که قرار است به مناسبت روز غدیر در مراسم مختلف سخنرانی کنند باید نسبت به رفع این شبهات با دلیل و منطق به خصوص برای نسل پرسشگر و کنجکاو جوان اقدام کنند.