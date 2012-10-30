بازار استان مرکزی برای بازگشت حجاج آماده است

عزیزالله صدیقی با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به فصل بازگشت حجاج بیت الله الحرام از خانه خدا و افزایش تقاضا در بازار مصرف شیرینی جات، میوه و مرغ تمامی تدابیر لازم برای تامین بازار اندیشیده شده و هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد.

وی ادامه داد: قیمت کف مرغ گرم در بازار در طرح ویژه بازگشت حجاج 4 هزار و 600 تومان و سقف قیمت مرغ گرم 5 هزار و 200 تومان است.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی یادآور شد: در صورت کمبود مرغ گرم مرغ منجمد به بازار تزریق خواهد شد.

صدیقی در ادامه با اشاره به اقدامات اندیشیده شده در راستای تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم در ماه محرم و صفر گفت: تامین کالاهای اساسی پر مصرف و تاثیر گذار در بازار از اولویت های کاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی است.