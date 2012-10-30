  1. ورزش
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

پس از عمل جراحی؛

نایب قهرمان المپیک شش ماه خانه‌نشین شد/ معمتد: تلاش می‌کنم زودتر برگردم

نایب قهرمان المپیک شش ماه خانه‌نشین شد/ معمتد: تلاش می‌کنم زودتر برگردم

دارنده مدال نقره المپیک 2012 لندن پس از عمل جراحی روز یکشنبه روی پای آسیب دیده خود تا شش ماه از میادین ورزشی دور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری معتمد در اردوی تیم ملی در کره جنوبی قبل از بازیهای المپیک دچار آسیب دیدگی شد. وی با زانوی آسیب دیده و لیگامنت پاره راهی المپیک شد و موفق به کسب مدال نقره شد.

معتمد بعد از بازگشت از المپیک قصد داشت زانوی آسیب دیده خود را به تیغ جراحان بسپارد که تصمیم به حضور در دیدار دوستانه بین دو تیم منتخب آسیا و اروپا گرفت تا ضمن پیکار با "سروت" ترکیه ای شکست در فینال المپیک را جبران کند.

وی بعد از بازگشت از روسیه قید حضور در جام جهانی را زد و راهی بیمارستان شد تا زانوی آسیب دیده خود را به دست دکتر رازی جراحی کند. این عمل که چهار ساعت به طول انجامید روز یکشنبه انجام شد.

اعضای تیم ملی، کادر فنی، رئیس فدراسیون تکواندو، بسیاری از اهالی تکواندو و جمشید سهرابی رئیس هیئت تکواندو استان تهران طی دو روز گذشته با حضور در بیمارستان آتیه از وی عیادت کردند.

بر اساس گفته‌های دکتر رازی یک سال زمان نیاز است تا معتمد به میادین ورزسی بازگردد. خود معتمد در این رابطه به مهر گفت: نظر دکتر محترم است ولی تلاش من این است تا شش ماه آینده با گذر از دوران نقاهت تمرینات آماده سازی خود را آغاز کنم.

وی ادامه داد: سال آینده رقابتهای قهرمانی جهان را در پیش داریم و اگر موفق به حضور در این مسابقات نشوم خود را برای حضور در بازیهای آسیایی 2014 آماده خواهم کرد.

کد مطلب 1731834

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