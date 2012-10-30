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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

رضائی خبر داد:

پروژه مسکن مهر دهگلان 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پروژه مسکن مهر دهگلان 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

دهگلان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دهگلان از پیشرفت 85 درصدی طرح مسکن مهر در دهگلان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح مسکن مهر شهرستان دهگلان اظهار داشت: مجتمع مسکونی 272 واحدی طرح مسکن مهر شهرستان دهگلان در اردیبهشت ماه سال آینده افتتاح و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می گیرد.

وی افزود: هم اکنون از 272 واحد مذکور 120 واحد در مرحله اجرای نازک کاری، 152 واحد در مرحله اجرای درب و پنجره است که انتظار می رود بخش عظیمی از این پرو‍ژه تا پایان اردیبهشت سال آینده در اختیار افراد قرار گیرد.

فرماندار دهگلان گفت: طرح مسکن مهر یکی از ارزشمندترین خدمات دولت و نظام اسلامی به مردم به ویژه قشر مستضعفی است که هم اکنون بخش زیادی از آنها دارای مسکن هستند و یا به زودی از نعمت مسکن برخوردار می شود.

رضائی ادامه داد: با مساعدت دولت بیش از چهار هزار واحد مسکونی در این شهرستان در شهر و روستا مقام سازی شده است که از این تعداد 750 واحد در شهر و مابقی در روستاهای این شهرستان بوده است.

وی یادآور شد: سهم شهرستان دهگلان از طرح مسکن مهر 272 واحد بود که هم اکنون  با سرعت هر چه بیشتر در دست ساخت است.

فرماندار دهگلان بیان کرد: در بخش مسکن روستایی نیز که خدمتی ارزشمند به روستاییان است در سال جاری برای 300 واحد مسکونی روستایی جذب اعتبار شده است.

رضائی در پایان سخنان خود عنوان کرد: وام احداث مسکن روستایی به ازای هر واحد 12 میلیون تومان و با کارمزد چهار درصد است.

کد مطلب 1731838

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