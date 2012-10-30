پروژه مسکن مهر دهگلان 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح مسکن مهر شهرستان دهگلان اظهار داشت: مجتمع مسکونی 272 واحدی طرح مسکن مهر شهرستان دهگلان در اردیبهشت ماه سال آینده افتتاح و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می گیرد.

وی افزود: هم اکنون از 272 واحد مذکور 120 واحد در مرحله اجرای نازک کاری، 152 واحد در مرحله اجرای درب و پنجره است که انتظار می رود بخش عظیمی از این پرو‍ژه تا پایان اردیبهشت سال آینده در اختیار افراد قرار گیرد.

فرماندار دهگلان گفت: طرح مسکن مهر یکی از ارزشمندترین خدمات دولت و نظام اسلامی به مردم به ویژه قشر مستضعفی است که هم اکنون بخش زیادی از آنها دارای مسکن هستند و یا به زودی از نعمت مسکن برخوردار می شود.

رضائی ادامه داد: با مساعدت دولت بیش از چهار هزار واحد مسکونی در این شهرستان در شهر و روستا مقام سازی شده است که از این تعداد 750 واحد در شهر و مابقی در روستاهای این شهرستان بوده است.

وی یادآور شد: سهم شهرستان دهگلان از طرح مسکن مهر 272 واحد بود که هم اکنون با سرعت هر چه بیشتر در دست ساخت است.

فرماندار دهگلان بیان کرد: در بخش مسکن روستایی نیز که خدمتی ارزشمند به روستاییان است در سال جاری برای 300 واحد مسکونی روستایی جذب اعتبار شده است.

رضائی در پایان سخنان خود عنوان کرد: وام احداث مسکن روستایی به ازای هر واحد 12 میلیون تومان و با کارمزد چهار درصد است.