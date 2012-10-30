به گزارش خبرنگار مهر، در پیام حضرت آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه آمده است:

خداوند را سپاسگزارم که به جوانان فرهیخته از اصحاب هنر توفیق برگزاری پنجمین جشنواره ملی فیلم دانشجویی را عنایت کرده است تا در این ساحت بتوانند به وظیفه الهی و انسانی و ملی خود عمل کنند به ویژه در این زمان که دشمنان کور دل نمی‌توانند شعاع نورانی خورشید عالم وجود پیامبر اعظم (ص) را ببینند.

جای بسی خوشحالی است که جوانان عزیز و مسلمان ایران اسلامی با برپایی این جشنواره جوابی دندان شکن و مشتی محکم بر دهان اربابان آن‌ها آمریکا و اسرئیل که منادی دروغین آزادی بیان هستند.

باید ده‌ها فیلم در برابر فیلم موهن و سخیف آنها ساخت و به زبان‌های مختلف دنیا عرضه و جهانیان را بیشتر با رافت و رحمت واسعه نبی اکرم اسلام (ص) آشنا کرد و دشمنان را از اقدام خلاف انسانیت خود پشیمان و حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداء را خشنود کرد.

یقینا کاری که در قالب هنر و فیلم در این عرصه انجام می‌شود بهترین راه تبلیغ دین و معرفی چهره نورانی آن حضرت است.

توفیقات شما جوانان عزیز و هنرمند شرکت کننده در این جشنواره را از خداوند منان خواستارم

سید هاشم حسینی بوشهری

مدیر حوزه‌های علمیه