حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با حضور در غرفه خبرگزاری مهر، به اهم فعالیتهای این مؤسسه علمی در دوره جدید مدیریت پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: ما چند کار مهم را توسعه داده و چند کار را تأسیس کردیم. کلاسهای آزاد فلسفه توسعه پیدا کرده و در عرصه های مختلف فلسفه مشاء، اشراق، حکمت متعالیه، فلسفه غرب و حتی آموزش زبانهای فلسفه(لاتین و یونان) نیز کلاسهای در مؤسسه برگزار شده است.

وی افزود: همچنین در مؤسسه کلاسهای آزاد عرفان نظری و عملی برگزار شده است و تقریبا به صورت رایگان هر روز بعد ازظهر کلاسهای آزاد ما با استقبال علاقمندان فلسفه روبرو می شود. یکی دیگر از فعالیتهای مؤسسه که توسعه پیدا کرده است طرح احیای آثار ابن سینا است که با تشکیل «شورای تراث» آثار متعدد از جمله آثار ابن سینا تحقیق، تصحیح و احیا می شود و همچنین طرحهای موظفی که اعضا هیئت علمی داشتند نیز توسعه پیدا کرده است.

ارتقاء مؤسسه حکمت و فلسفه به پژوهشگاه

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه راه اندازی سایت جدید مؤسسه را از جمله طرحهای جدید در حال اجرا خواند و گفت: این سایت در واقع، سایت مرکزی فلسفه در ایران خواهد شد و تمام مباحث و درسهای فلسفه در حال وارد شدن در این فضای اینترنتی است و کتابهای مختلف فلسفی در زبانهای مختلف در این سایت وارد می شود و در روز جهانی فلسفه از این سایت رونمایی می شود.

وی از ارتقاء مؤسسه حکمت و فلسفه ایران به پژوهشگاه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: مقدمات ارتقاء مؤسسه به پژوهشگاه در حال اجرا است و اساسنامه مؤسسه تغییر کرده و شعبه قم مؤسسه نیز راه اندازی شده است.



آغاز تدوین سه دانشنامه فلسفی

حجت الاسلام خسروپناه به اجرای طرح کلان فلسفه مضاف در مؤسسه اشاره کرد و افزود: قراردادی درباره فلسفه سیاست، فلسفه زیست شناسی و... بسته شده است و سه دانشنامه سنگین به نام «دانشنامه فلسفه سیاسی اسلام »، « فلسفه اخلاق» و « فلسفه حقوق» آغاز شده و محققان زیادی در این زمینه ها در حال پژوهش هستند.

وی افزود: کار دیگری که در مؤسسه انجام شده این است که برای نسل جوان فلسفه از فارغ التحصیلان ارشد و دکتری در مؤسسه پاتوقی ایجاد شده است که در آن این عزیزان به فعالیت می پردازند و در صورت ارائه طرح و پذیرش آن قرارداد با آنها بسته می شود و در راستای اهداف مؤسسه پژوهشهایی انجام می شود.

بزرگداشت روز جهانی فلسفه

رئیس مؤسسه پژوهی حکمت و فلسفه ایران تصریح کرد: ارتباط با مراکز مختلف فلسفی کار جدید دیگری است که در مؤسسه انجام شده است؛ با گروههای فلسفه و علوم عقلی در دانشگاه های مختلف ارتباط داریم؛ به گونه ای که بزرگداشت روز جهانی فلسفه با همکاری گروههای فلسفه دانشگاه تهران برگزار می شود.

حجت الاسلام دکتر خسروپناه از برگزاری همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه در اواخر آبان ماه خبر داد و گفت: همایش دو روزه بزرگداشت روز جهانی فلسفه با موضوع « بررسی وضعیت فلسفه در ایران» 23 و 24 آبان ماه در مؤسسه حکمت و فلسفه برگزار می شود و چند ماه آینده نیز چهار جلد کتاب در این زمینه منتشر می شود.

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